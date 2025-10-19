¡ÖÀäÂÐ¿ÍÀ¸1¼þÌÜ¤À¡ª¡×1ºÐÃË»ù¤Î¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤ËÇú¾Ð¡ÖÌÜ¤¬¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡×
¡¡¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢É¬»à¤Ë±£¤ì¤ë»Ñ¤ËÆ°²èºÆÀ¸514Ëü²ó°Ê¾å¡¢19Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¤Ä¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê17Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Û¡ÖÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÌÜ¤¬¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡×¤«¤¯¤ì¤ó¤ÜÃæ¤Î¤Ï¤ë¤¯¤ó
¡¡Êì¿Æ¡Ê@__harudays¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Í¤§¡£¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤¿¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢Â©»Ò¤Î¤Ï¤ë¤¯¤ó¡ÊÅö»þ1ºÐ¡Ë¤¬¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãª¤ÎÈâ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤ë¤¯¤ó¡£¤À¤¬¡¢Èâ¤Ï¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÉ¬»à¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡Á¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¤Ï¤ë¡¼¡©¡×¤ÈÃµ¤¹À¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÌÜ¤¬º¸±¦¤Ë¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¤¹¤ê¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤ÏÇú¾Ð¡£¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡Ö¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢ºÆ¤Ó±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Æ°²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Êì¿Æ¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½¡½±£¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©
¡Ö¼ç¿Í¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤è¤¯¤ä¤ë¤³¤È¡©
¡Ö²áµî¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¼ç¿Í¤È¾Ð¤¤Å¾¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ï¤ë¤¯¤ó¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿²ó¤ß¤Æ¤â¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö´é²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤ë»þ¤ËÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÌÜ¤¬¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡×¡ÖÀäÂÐ¿ÍÀ¸1¼þÌÜ¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
