竹内涼真、“元恋人”との2ショット「すごい幸せそう」「浴衣姿たまらん」
俳優の竹内涼真が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“元恋人”との2ショットが公開された竹内涼真
公式SNSは「あの頃の2人」とつづり、劇中で“元恋人”という関係性を演じる鮎美（夏帆）と勝男（竹内涼真）の2ショットを紹介。「#幸せだったのかもしれない」というハッシュタグを付け、2人が浴衣姿でババ抜きを楽しむ一枚を添えた。
ファンからは「幸せそうなあの頃の2人に戻っていきますように」「すごい幸せそう」「浴衣姿たまらん」「あゆカツ二人が幸せになってほしい」「いい雰囲気で笑顔が素敵な2人 あゆカツの幸せが戻ります様に」「失ってから気づく幸せ 愛を取り戻せるのかな」などの声が寄せられている。
【写真あり】“元恋人”との2ショットが公開された竹内涼真
公式SNSは「あの頃の2人」とつづり、劇中で“元恋人”という関係性を演じる鮎美（夏帆）と勝男（竹内涼真）の2ショットを紹介。「#幸せだったのかもしれない」というハッシュタグを付け、2人が浴衣姿でババ抜きを楽しむ一枚を添えた。
ファンからは「幸せそうなあの頃の2人に戻っていきますように」「すごい幸せそう」「浴衣姿たまらん」「あゆカツ二人が幸せになってほしい」「いい雰囲気で笑顔が素敵な2人 あゆカツの幸せが戻ります様に」「失ってから気づく幸せ 愛を取り戻せるのかな」などの声が寄せられている。