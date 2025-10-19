¡Ø¥³¡¼¥Á¡ÙÂè1ÏÃ¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤Î²ø±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¡Ö¼ÂÇ¯ÎðÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ9¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇòÈ±ÇòÉ¦¡Äºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó»Ñ¤Î¸þ°æ¸÷ÂÀÏº
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ²¾ì½Ö°ì»á¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¡£ÁÜºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¡Èºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¡£¼Â¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÆÃÌ¿¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°Û¿§¤Î·Ù»¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ã¤¯¤·¤Æ½÷À´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤äÍê¤ê¤Ê¤¤Éô²¼¤òÊú¤¨¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÃÓÂÞÀ¾½ð¤Î·¸Ä¹¡¦±×»³Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê±×»³¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢55ºÐ¤Î¸þ°æ¡ÊÅâÂô¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´É³íÆâ¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÌÜ·â¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤»ö·ï²ò·è¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤±×»³¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¾å»Ê¤äÉô²¼¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼¿¦¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤êÂà¿¦ÆÏ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿±×»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸þ°æ¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ç»ö·ï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¼¡¦Î¤³¨¡Ê»³¸ý¤³¤È¤Í¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¤³¨¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¹©Æ£¡ÊµÈß·Í×¿Í¡Ë¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¤³¨¤òÙÇÃ×¡¦´Æ¶Ø¤·¤¿¹©Æ£¤Îµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÁÜººÈÉ¡£ÈÈ¿Í³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¢¸þ°æ¤¬±×»³¤ò°ì³å¤·¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÀâ¤¯¡£ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éô²¼¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±×»³¤Î»Ø¼¨¤ÇÌµ»ö¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±×»³¤Î»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿¸þ°æ¤Ï¼¡¤Î¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¸þ°æ¤ÎÉ÷ËÆ¡£62ºÐ¤ÎÅâÂô¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸þ°æ¤Ï55ºÐ¤È¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¤¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÇòÈ±¤ÇÇòÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¤ë¼þ°Ï¤Î¸å¤ò¡¢Èè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÏ·¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö55ºÐÀßÄê¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤µ¤ó¡¡¤¸¤¸¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¡70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¡ÖÅâÂô¤µ¤ó55ºÐ¤ÎÀßÄê¤ÇÏ·¤±²á¤®¤Î²ø±é¡×¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¡¢¼ÂÇ¯ÎðÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡¥Û¥ó¥È¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡ÇòÈ±¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
