最低限の生活費すら渡してくれない旦那さんもいるようです。物価高の世の中なのに、やっていけないですよね……。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。

ケチで見栄っ張りな夫

「うちの夫は食費や日用品代などの生活費を5万円しかくれません。足りない分は私のパート代で補っています。子どもを育てながら、これ以上シフトを増やすわけにはいかないし、物価は上がる一方だし、もう限界でした。子どもに『お菓子買って』と言われても、買ってあげられず……。つい『パパがお金くれないから無理だよ』と言ってしまったことを、子どもは覚えていたみたいで。

夫が幼稚園にお迎えに行ったとき、子どもが先生から『連休はどこか行くのかな？』と話しかけられたそうなのですが、『パパがお金くれないからうちはどこにも行けないの！』と大声で答えたらしく、夫は真っ青になったそうです。『そんなことないだろ！』と夫が言っても、子どもは『だってお菓子も買ってもらえないもん！』『うちは貧乏だから！』とトドメを刺してきたようです（笑）。

夫はケチで見栄っ張り。美人な先生の前で子どもに暴露されたのがよっぽど恥ずかしかったのでしょうね。生活費は7万円にアップしました。それでも足りないんですけどね……。また子どもに協力してもらおうかなと考え中です」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ きっと他の先生や親御さんも聞いていたことでしょう。これから先、お迎えに行ったり行事に参加するたびに「生活費を入れない旦那さん」という目で見られるのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。