子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。

現況について綴りました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん リンパ浮腫で「左脚の浮腫みは 足裏に溜まるように」「私の左足は 土踏まずがほぼ 無くなってます」



古村比呂さんは、リンパ浮腫治療のため治療院を訪れたことを明かすと、「左脚の浮腫みは 足裏に溜まるようになって 歩くときに 真っ直ぐ歩いている感じが しなかったり 左足だけ躓いたり するのです」と、投稿。



続けて「私の左足は 土踏まずがほぼ 無くなってます」と綴ると、足の写真をアップしました。





そして「対策として 夜！寝ている時に浮腫みを軽減する方法を 教えてもらいました」と、記しています。





古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。









2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。









【担当：芸能情報ステーション】