子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。
現況について綴りました。

古村比呂さんは、リンパ浮腫治療のため治療院を訪れたことを明かすと、「左脚の浮腫みは　足裏に溜まるようになって　歩くときに　真っ直ぐ歩いている感じが　しなかったり　左足だけ躓いたり　するのです」と、投稿。

続けて「私の左足は　土踏まずがほぼ　　無くなってます」と綴ると、足の写真をアップしました。

そして「対策として　夜！寝ている時に浮腫みを軽減する方法を　教えてもらいました」と、記しています。
 



古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。
ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。

 



2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。
2017年･3月、「がん」が「再発」。
2017年･11月、「がん」が、「再々発」。
2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。

 



