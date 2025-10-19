アーセナルがトロサール弾でウノゼロ勝利!フルハム下し公式戦5連勝で首位キープ!!
[10.18 プレミアリーグ第8節 フルハム 0-1 アーセナル]
プレミアリーグは18日、各地で第8節を開催。フルハムとアーセナルは1-0でアーセナルが勝利し、ミケル・アルテタ監督の監督300試合目を勝利で飾った。
インターナショナルマッチウィーク明け最初のゲームとなった今節。ホームのフルハムはストライカー、FWラウール・ヒメネスが復帰。リーグ戦連敗中もクレイヴン・コテージでは連勝中と何としてでも勝ち点3を奪いたい。
一方でアウェイのアーセナルは公式戦4連勝と絶好調。前節終了時点で首位に立っており、負傷者続出も圧倒的な層の厚さでそれを感じさせないスカッドとなっている。
前半12分、フルハムはラウール・ヒメネスが素早いプレッシャーでDFガブリエル・マガリャンイスからボールを奪うと中央のMFサンダー・ベルゲにボールを預ける。ベルゲの縦パスに反応したMFハリー・ウィルソンが左足でフィニッシュ。シュートは枠を外れるもホームフルハムがチャンスを作る。
アーセナルは前半15分、DFユリエン・ティンバーの対角への大きなサイドチェンジに抜け出したFWレアンドロ・トロサールが巧みなコントロールでバイタルへ落とすと待ち構えていたDFリッカルド・カラフィオーリがダイレクトシュート。ボールはサイドネットへ吸い込まれ、先制点かと思われたが惜しくもオフサイド。神出鬼没なアーセナルの左サイドバッグがフルハムゴールを脅かす。
試合が動いたのは後半13分。FWブカヨ・サカのコーナーキックをガブリエルがニアで逸らすと、最後はトロサール。コーナーからのゴールは今季7点目となるアーセナルが先制する。
後半19分にはサカのドリブル突破に対し、代わって入ったばかりのFWケビンが思わずファウル。アンソニー・テイラー主審がPKのジャッジを下すもオンフィールドレビューにより取り消しとなる。
その後両チームチャンスを作るもスコアは動かず試合はそのまま終了。トロサールの今季プレミア初ゴールが決勝点となり、アーセナルが首位をキープする結果となった。
