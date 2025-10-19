ÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯²ÚÎï¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ä¥â¥Ê¥³¤Ï¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤Ç¥É¥í¡¼
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬18Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè8Àá¤Î¥¢¥ó¥¸¥§Àï¤Çº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢º£Àá¤¬¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥êÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè3Àá°ÊÍè¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢0-0¤Î¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾27Ê¬¡¢ÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼Ð¤á¸å¤í¤ËÃÖ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇMF¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥Æ¥¼¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡£Áê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥í¥°¥ó¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏÂè5Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤Çº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
