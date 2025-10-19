代表デビューのQPR斉藤光毅が今季初アシスト!! 存在感を発揮してチーム最高評価タイに
QPRのFW斉藤光毅が18日、チャンピオンシップ(英2部相当)第10節のミルウォール戦で今季初アシストを記録した。
2試合ぶりのベンチスタートになった斉藤は2点ビハインドの後半16分から出場。ファーストプレーでペナルティエリア左を縦に突破してゴール前に折り返し、いきなりチャンスを作った。
後半25分にはハーフウェーラインを越えたところでボールを受けると、プレスに来た相手選手を振り切って前進。ペナルティエリア手前でスピードを緩めたが、相手選手の間を通すチップキックで決定機を演出した。しかしゴール前でフリーのFWルマーン・バレルがトラップに失敗し、シュートシーンには至らなかった。さらに同37分、敵陣ペナルティエリア内でルーズボールに反応すると相手より一足早くボールに触れたところで左足を蹴られたように見えたが、主審の判定はノーファウルでPKにはならなかった。
それでも後半40分、斉藤がペナルティエリア左に走り込んでスルーパスを呼び込むと、GKを引きつけて選択したのはパス。冷静な判断でバレルに繋ぐと、バレルが無人のゴールに流し込んで斉藤に今季初アシストがついた。しかしQPRの反撃はここまでとなり、1-2で敗れて7試合ぶりの黒星になった。
斉藤は今月に日本代表デビューを飾り、今節が代表活動後の初戦。途中出場で存在感を発揮し、『ウェスト・ロンドン・スポーツ』からはチーム最高タイとなる10点満点中の7点の評価を得た。
