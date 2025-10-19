芸人界には「一発屋」と呼ばれる人たちが数多くいるが、かつて一世を風靡した、ぽっぽ、ぽぽぽというユニークな歌詞があることでも知られる『六本木〜GIROPPON〜』を歌っていたのが鼠先輩（52）だ。

平日は酒飲んで寝て…知られざる現在の「収入源」

――2008年、自身が35歳のときに『六本木〜GIROPPON〜』がブレイクして17年になります。現在の主な収入源は何ですか？

鼠先輩 今、営業1本です。主に週末と祝日に仕事をして、平日は酒飲んで寝てる。呼ばれればどこへでも行きますよ。スナック、キャバクラ、競艇、パチンコ屋、屋形船。地方の企業のイベントも多いね。反社以外ならどこでも。

――『六本木〜GIROPPON〜』1本で、今も。

鼠先輩 そうそう。子供の頃それを聴いていた人が大人になって偉くなって、懐かしいからって呼んでくれるのか、ギャラが安いからなのか。だって、今の20歳ぐらいの子は俺のこと知らないよ。

イオンモールで「どうも」なんて出て行ったら、子供たちは「怖い人が来た！」って、蜘蛛の子を散らすように逃げていきますから。喋ったり、歌を歌ったりすると「なんか面白いおじさんがいる」って寄ってきてくれるけどね。

――営業は、ご自身で売り込みに行くんですか。

鼠先輩 いえ、全部オファーありきです。新規もあるけど、割と知り合いや、知り合いの知り合いとかが多いですね。

1回呼んでもらったところから、数年後にまた呼んでもらうこともよくあります。俗に言うリピーターと言っていいのかな。呼んでくれた人が誰かに僕の話をして、その人がまた誰かに話をして……というパターンが非常に多いです。

――地味な口コミが。

鼠先輩 そうです、そうです。そういう意味では、人間関係はすごく気を付けています。誰に対しても礼儀正しく、1回1回の出会いを大事にする。そもそも一発屋だし、綱渡り状態ではありますよ。

「“ぽっぽ”だけで家族食わしてやってるよ」

――年間、どのぐらい営業に行くんですか。

鼠先輩 月に1本や2本の月もあれば、忘年会シーズンの12月は平日もパンパンだったりして波があるけど、年間150〜200本は稼働してるのかな。これからの季節、忘年会は大事でね。その会社の関係者の社長さんとか、いろんな人が見に来るから、どこで何が広がるかわからないでしょ。

テレビに出ることはほとんどなくなったけど、“ぽっぽ”だけで家族食わしてやってるよ。（一発屋といわれる）ダンディ坂野さんも、「ゲッツ！」（2003）だけで家建ててるんですから、案外できるんだよ。

――失礼ですが、“ぽっぽ”でそんなに食えるんですね。

鼠先輩 そうなの（笑）。

―― 売れていた時の最高月収は…

鼠先輩 1ヶ月で1200万円。でも、その後うなぎ下がりだよ！ あっという間に月20万円を切るレベルになるんだから。

さすがに“ぽっぽ”でここまでくるとも思ってなかったけど、俺はそもそもタレント業だけが全てじゃないと思ってるんだよね。何か他にやりたいことがあればそっちをやってみてもいい。ただ一発売れたものを営業するのは楽だし、好きだからやってるだけ。 だってぽっぽぽっぽ言うだけで、1回何十万も貰えるわけですから。

忙しかった期間は「体感で3ヶ月」

――当時は寝る間もない忙しさで？

鼠先輩 そうそう、全然寝る時間がない。朝から次の日の昼まで一睡もせず稼働した時もありますね。早朝テレビ局へ行ってロケ、昼は別の収録に行き、その合間に細かい取材を受けて、最終便の飛行機で地方の営業に顔を出し、隣の県でまた営業して。

忙しすぎて、言われるがままにこなすのが精一杯。常に眠たい状態で、何千人も集まっているような場所へ放り出されて、ぽっぽ、ぽぽぽっつって、次の現場へ移動する日々でした。

――忙しかった期間は、どのぐらいですか。

鼠先輩 体感で3ヶ月ぐらいですね。ピークを過ぎると休みが増えて、収入もなくなっていくんだけど、ティラミスとかタピオカと一緒だよ。瞬間的にブワァって火がつくものは、すぐ廃れるに決まってる。俺は自分がぽっと出の、歌手なのか芸人なのかわかんねえヤツだとわかっていたから、最初から一発屋のつもりだったんだよ。

切っても切り離せないパンチパーマ

――一度ブレイクを味わった後仕事が減るのは、怖くなかったですか。

鼠先輩 全然。デビューの時から一発当てたら引退するって決めてたし。2匹目のドジョウを狙ったとしても、あの一発は超えないと思いますね。ゆっくりキャラを変更していく人を別にすれば、スギちゃん、ゴー☆ジャスさん、ダンディ坂野さん、コウメ太夫さん……ビジュアル勝負の出落ち芸人みたいなキャラの人は多いけど、誰もずっと一線ではやってないでしょ。

でも坂野さんだって「ゲッツ！」で家建ててるしね。当たって天狗になった人は消えていくけど、そうじゃない人って一発でずっと飯が食えるんだよね、面白いですよね。

――“一線にいたい欲”はなかったんですか。

鼠先輩 大阪の番組の楽屋で、（島田）紳助さんには「お前はキャラを変えたらこの先も残れる」と言われたことはあるけど、結局キャラはずっとこのまま。変えたらまた何か変わってたのかもしれないけど、ま、「たられば」だよね。

――変えなかったのは、なぜですか。

鼠先輩 愛情があったのかなあ。そうそう、東日本大震災の時に、節電しようという呼びかけがあったでしょ。パンチパーマって電気を使うから、一時期あてるのをやめて、坊主にしたんですよ。それで営業に行ったら、全然盛り上がらなくてね。どの現場でも「坊主だと鼠先輩っぽくない」とかって大不評。結局数ヶ月経ってパンチパーマをあてたら、営業先でも盛り上がってくれました。もはや鼠先輩とパンチパーマは切っても切り離せないものなんだよね。

