ピストンズの主力ガード、ジェイデン・アイビーが右ヒザ手術のため4週間の離脱

10月17日（現地時間16日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ジェイデン・アイビーが右ヒザの手術を受けたため、4週間の離脱になると発表した。

昨シーズン。イースタン・カンファレンス6位の44勝38敗を残したピストンズは、6シーズンぶりにプレーオフへ進出。2勝4敗でファーストラウンド敗退に終わるも、ニューヨーク・ニックス相手に奮戦。

そのチームで、23歳のアイビーはケイド・カニングハムとともに先発バックコートを形成し、平均17.6得点4.1リバウンド4.0アシストに3ポイントシュート成功率40.9パーセント（平均2.1本成功）と、自己最高級の成績を残していた。

ところが、左足の腓骨を骨折したため手術を受けたことで、今年1月上旬に戦線離脱。ケガから復活し、プレシーズンゲーム1試合に出場して7得点1リバウンド1アシストを残すも、コート復帰は来月以降にお預けとなった。

ピストンズはプレシーズンゲーム全日程を2勝2敗で終了。オールスターガードのカニングハムは、3試合の出場で平均20.5分のプレータイムながら20.7得点3.3リバウンド7.3アシスト2.0スティール、フィールドゴール成功率62.9パーセント、3ポイント成功率58.3パーセント（平均2.3本成功）、フリースロー成功率91.7パーセントと絶好調。

チームは23日のシカゴ・ブルズ戦でレギュラーシーズンが開幕する。ピストンズはカニングハムに新加入のキャリス・ルバートを先発ガード陣に据え、フロントコートにはアサー・トンプソン、トバイアス・ハリス、ジェイレン・デューレンの3選手を起用する見込みとなっている。