¡¡¤³¤ó¤Ê¹ë²ÚÊÛÅö¤¬½Ð¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÍÌµ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯»î¹ç²ñ¾ì¤ËÍè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î16Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¹µ¼¼¤Ç¤ÏÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Î2¿Í¤¬¹ë²Ú¤Ê¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤á¡¼¡ª¤¦¤ó¤á¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁª¼ê¤âÂç´î¤Ó¡ªÄ¶¹ë²Ú¤Ê¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö
¡¡M¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁª¼ê¡¦´Ø·¸¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤¬¿©¤Ù¤ëÊÛÅö¤¬Ëè»î¹çÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³°Éô¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÊÛÅö¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¹µ¼¼¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¹ë²Ú¤Ê¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢·î´Ö¤Î¹ë²ÚÊÛÅö¤ÇÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆâÀî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÊÛÅö¤Î¤â¤È¤Ë¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤è¡ª¤Ñ¤Ã¤«¡¼¤ó¡ª¡×¤È³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ö¤â¤¦M¥ê¡¼¥°Âç¹¥¤¡ªËè½µÍè¤ë¤ï¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Ê¤®¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¿©¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢ÆâÀî¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Â³¤¤¤ÆÄ¹¤¤¤â¡Ö¤¦¤á¡¼¡ª¤¦¤á¡¼¡ª¤¦¤ó¤á¡¼¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤òÂ³¤±¤¿¡£¤Ê¤ªÆâÀî¤«¤é¤Ï¡Ö±Ê°æ·¯¡¢Áé¤»¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©M¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁé¤»¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë·¿¤À¤·¡¢¿©»ö¤âÁý¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
