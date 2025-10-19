【明治安田J1リーグ】横浜F・マリノス 4ー0 浦和レッズ（10月18日／日産スタジアム）

【映像】金子が副審を小突いた瞬間

浦和レッズのMF金子拓郎が、副審を突き飛ばして退場処分を命じられた。判定への苛立ちを抑えきれなかった立ち振る舞いを、解説者とファンが咎めている。

J1リーグ第34節で浦和レッズは横浜F・マリノスとアウェーで対戦。0−4と劣勢を強いられていた90＋1分だ。

後半から出場した金子が、右サイドを縦に突破するドリブルを仕掛けた。しかし、横浜FMのDF鈴木冬一に身体を入れられて止められ、なんとか突進しようとするがファウルを取られる。すると金子は、何やら言葉を発して副審に詰め寄る。そして、右手で胸を突き飛ばしてしまった。

この暴挙に主審は即座にレッドカードを提示。金子は一発退場となった。実況席が突然のレッドカードに驚く中、リプレイを見た解説・戸田和幸氏は「これはいかんですね」と苦言を呈し、「判定に対してフラストレーションを感じたと思うんですが、手が出ちゃいましたからね。前半は外から見ていて悔しさの募る展開だったと思うんですけど、自分がピッチから出ないといけないキッカケを自分で作ってしまったのはもったいない」と注意した。

「起きてはいけないこと」とスコルジャ監督

さらに、ファンもSNS上でリアクション。「何やってんだよ」「それはやったらいかん」「なぜキレた」「後先考えずに暴力はダメだろ」「手を出すのは愚か」「何試合出られなくなるんだよ」「けっこう大ごとだな…」「手は出したらいかん」「やらかしたな」「長期出場停止の可能性あるな」と失望している。

浦和のマチェイ・スコルジャ監督は試合後の会見で、「正直、その瞬間は見ていませんでした。しかし、スタッフからその出来事について聞きました。拓郎はロッカールームで、チーム全体に対して謝罪しました」とコメント。そして、「私は彼に、レフェリーのところに行って謝罪しなさいと言いました。こういうことは起こってはいけません」と続けた。

Jリーグ公式記録によれば、金子の退場理由は「S2」（乱暴な行為）で、出場停止処分の長さは現時点で「未定」。日本サッカー協会が定める懲罰基準によれば、「審判員に対する反スポーツ的行為」は最低４試合の出場停止及び罰金、「審判員に対する威嚇又は脅迫」は最低6ヶ月間の出場停止及び罰金、「審判員に対する暴行（肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する等）」は最低12ヶ月間の出場停止及び罰金と定められている。このいずれかに該当する可能性が高く、Jリーグ規律委員会で処分が検討されることになる。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

