　タレント・俳優の飯島直子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新し、新たな「相棒」を紹介した。

　飯島は「きのうも今日も　昼食を食べたら知らぬ間に、夢の中へ行ってしまいました」「秋は眠くなります」「あ、年中か」「中年は年中　眠いです」などとしたため、のんびり。

　その上で「きのうは新しく相棒として迎えた炊飯器でひさしぶりに米を炊き　冷凍シャケを食べ　今朝は出張先で頂いたアジ、かと思ったホッケ」「炊きたての米と干物最高ですね」と、おいしそうな食卓を披露した。

　料理だけでなく、相棒の炊飯器との2ショットも公開した。

　ファンからは「新しい炊飯器で焼き魚定食いいですね」「新しい相棒、嬉しいね」「新しい炊飯器相棒おめでとう」と反響。「お店のお料理かと思ったよ〜」「料亭の食事以上だよね」などの声も寄せられている。