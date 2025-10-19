飯島直子、新しい“相棒”を紹介 食卓＆炊飯器と2ショットに反響「嬉しいね」「おめでとう」「料亭の食事以上」
タレント・俳優の飯島直子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新し、新たな「相棒」を紹介した。
【写真】飯島直子のおいしそうな食卓＆新しい「相棒」との2ショット
飯島は「きのうも今日も 昼食を食べたら知らぬ間に、夢の中へ行ってしまいました」「秋は眠くなります」「あ、年中か」「中年は年中 眠いです」などとしたため、のんびり。
その上で「きのうは新しく相棒として迎えた炊飯器でひさしぶりに米を炊き 冷凍シャケを食べ 今朝は出張先で頂いたアジ、かと思ったホッケ」「炊きたての米と干物最高ですね」と、おいしそうな食卓を披露した。
料理だけでなく、相棒の炊飯器との2ショットも公開した。
ファンからは「新しい炊飯器で焼き魚定食いいですね」「新しい相棒、嬉しいね」「新しい炊飯器相棒おめでとう」と反響。「お店のお料理かと思ったよ〜」「料亭の食事以上だよね」などの声も寄せられている。
【写真】飯島直子のおいしそうな食卓＆新しい「相棒」との2ショット
飯島は「きのうも今日も 昼食を食べたら知らぬ間に、夢の中へ行ってしまいました」「秋は眠くなります」「あ、年中か」「中年は年中 眠いです」などとしたため、のんびり。
その上で「きのうは新しく相棒として迎えた炊飯器でひさしぶりに米を炊き 冷凍シャケを食べ 今朝は出張先で頂いたアジ、かと思ったホッケ」「炊きたての米と干物最高ですね」と、おいしそうな食卓を披露した。
料理だけでなく、相棒の炊飯器との2ショットも公開した。
ファンからは「新しい炊飯器で焼き魚定食いいですね」「新しい相棒、嬉しいね」「新しい炊飯器相棒おめでとう」と反響。「お店のお料理かと思ったよ〜」「料亭の食事以上だよね」などの声も寄せられている。