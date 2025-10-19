マダムシンコでおなじみの信子さん（73）が19歳年下夫と借金1億円を背負った過去を回顧。若かった夫の将来を心配し、「ウチみたいなアホなおばちゃんと…」と葛藤を抱えたことを明かした。

【映像】マダム信子（73）の19歳年下イケメン夫

10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回は年間売上50億円以上の「マダムブリュレ」生みの親・マダム信子さん（73）の終活に密着。取材スタッフは兵庫県・神戸市にある信子さんの自宅マンションを訪問した。

信子さんは19歳年下の夫・幸治さん（53）と2人暮らし。信子さんが銀座高級クラブのママとして采配を振るっていた43歳の時、幸治さんいわく“転がり込む”形で交際がスタートしたという。

妹の夫が亡くなったのをきっかけに信子さんは大阪に戻り、幸治さんと「炭火焼肉かうかう倶楽部」をオープン。銀座で培った接客術もあり、店は大繁盛した。

ところが事業拡大を図って新店舗へと手を広げた途端、日本中を「狂牛病」の恐怖が襲う。焼肉店は大打撃を受け、信子さんと幸治さんは1億円の借金を背負ってしまった。信子さんは「人生終わりやと思った」「男前やから幸治くんはどこかに行ってくれたらいいのに。うちみたいなアホなおばちゃんとなんで一緒におるんや、かわいそう」と当時30代前半だった夫の将来を案じ、毎日のように別れを考えていたという。

しかし幸治さんは「情熱だけじゃなくて知恵もすごい。この人についていったら食べられないことはない」と信子さんの“サバイバル力”をリスペクト。「この人、何やっても生きるな」と圧倒的な信頼を寄せ、2人は絆を深めていったという。