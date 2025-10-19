＝LOVE音嶋莉沙、ピンクのショーパンコーデでスラリ美脚輝く「可愛すぎる」「ハイビスカスの妖精」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が10月17日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影されたショートパンツ姿が話題を呼んでいる。
【写真】＝LOVEメンバー「天使」と話題のプラベショット
音嶋は「国際通り行けた」と沖縄でのストリートショットなどを投稿。アイスを片手に、ハイビスカスの花を髪に飾り微笑んでいるショットや、沖縄のオリオンビールのロゴが書かれたピンクのTシャツに、ペールピンクのガーリーなショートパンツ姿で道でポーズをとるショットも披露。ボトムスからは素肌が輝くスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「お花似合う」「脚綺麗」「可愛すぎる」「ハイビスカスの妖精」「ガーリーカジュアル最高」「沖縄に舞い降りた天使」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
