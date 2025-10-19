ËôµÈÄ¾¼ù¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤Î¡È¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡É¤Ë¤â¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤ªÂê¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À¡×¡Ú¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥ÈÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç³©Àî¾Þºî²È¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤È¡¢Âç¿Íµ¤¤Î³¨ËÜºî²È¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÏºî¤ÎÀ¤³¦--¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¶¦Ãø¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë´©¹Ô¡£9·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ´Û¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À©ºîÈëÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿Í¤¬Âç´îÍø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê¢¨¸åÊÔ¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡·Ý¿Í·ó¾®Àâ²È¤È³¨ËÜºî²È¡¢³èÌö¤Î¾ì¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡ÈËÜ¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÜ¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ä¡¢¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¼õ¾Þºî²È¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¡£³Ú²°Î¢¤Ç¡Ö¼õ¾Þ¤·¤¿ÀèÀ¸ÊýÁ´°÷¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤¿ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¡¢¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤ò¤Û¤ÜÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¤Ë¤â»÷¤¿Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï¥Ý¥×¥é¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Ãø¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¡£ËÜ¤¬¹¥¤¤Ê²¦ÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡È¤á¤º¤é¤·¤¤ËÜ¡É¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÌë¤´¤È¸ì¤ê½Ð¤¹--¤È¤¤¤¦ÁÏºî½¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÂ³ÊÔ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ªÂê¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ëÁÏºî¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È±ýÉü½ñ´Ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤ò»ý¤Á¡¢¤ªÂê¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤ÏËôµÈ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¤ªÂê¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤«¡£¡Ö¡ÊA4¤Ç¡Ë13¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î10ÇÜ¤¯¤é¤¤¡£¤·¤«¤âÁ´ÉôÌÌÇò¤¤¡×¤ÈËôµÈ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀä»¿¤·¡¢¡ÖÎÌ¤Î°ã¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÁÏºî¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¶¦Ãø¤Î°ÕÌ£¡£¤½¤Î°ã¤¤¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È2¿Í¤ÎÃË¤¬Â¼¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖËÜ¤ÎÉü¸µ¡×¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é¡Ö¤½¤ÎËÜ¡×¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦³Ë¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤ò¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃ»¤á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÈÄù¤á¡É¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤ÊÄ¹¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Î¸åÈ¾¤Ë14¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬ËôµÈ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£ÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÎã¤ò¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¸å¤íÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ø¸å¤íÈ±¡Ù¤Ç¤Á¤é¤Ã¤ÈËÍ¤ò¸«¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥È¤ÈÁÏºî¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï¡©
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÁÏºî¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤ªÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÂê¡£¡ÖÍÌ¾¤ÊÆ±Ì¾ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À¡×¤ÈËôµÈ¤µ¤ó¡£¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Âºß¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òº®¤¼¤¿¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤Î°¦ÆÉ½ñ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂÀºË¼£¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¤ªÂê¤Ëµó¤²¤¿ÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖËôµÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤Ë¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ä¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¥Ë¥ä¥Ë¥ä¹Í¤¨¤¿¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡È¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¡É¤¬»þ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÂê¤ò¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÍ¤Ï°ì¥³¥ÞÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥ª¥Á¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬¤É¤¦Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÉáÃÊ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥ª¥Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥ª¥Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£¥Õ¥ï¥Ã¤È½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤ä¡Ä¥Õ¥ï¥Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÒÀÊ¤Ë¾Ð¤¤¤¬¡£¡ÖÊª¸ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤é¼«Á³¤È¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ëËôµÈ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÈÁ´°÷¾Ð´é¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤À¤±·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£ÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÆâÍÆ¤¬¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Èºî¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ËôµÈ¤Î¡Ö¼«ÅÁ¡×Åª¤ÊÏÃ¤â¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÎÃæ¤Ë
¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ªÏÃ¡×¤òÊ¹¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¬45¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼¹É®¤·¤¿Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¡ÖËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¤ÎÏÃ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤¼ËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼ËÜ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¤È¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÏÃ¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¤»Ò¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¼«ÅÁ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëËôµÈ¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤ËËÜ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±£¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤ËËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¾å¤Î³ØÇ¯¤Ç¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¿Í°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯âÁ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃÇÊÒÅª¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÏºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¡Ö¤ªÂê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µå¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡Ä¤È¥³¡¼¥¹Ê¬¤±¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤¬¡Ø¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù¤È¤Ê¤ëËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤é¤·¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤¬¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤Û¤ó¤ï¤«¡É¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥ª¥Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÒÀÊ¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤Ê¤¼¤«ÉÝ¤á¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÉÝ¤µ¤ÎµÕ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡©¡×¤ÈËôµÈ¤µ¤ó¤¬ÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯ð÷¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Âç´îÍø¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏNG
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÂê¤ËÅú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÎÁÏºî¤¬¡ÖÂç´îÍø¡×¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÅÀ¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÂç´îÍø¤È°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¡Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ë¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¡£1¥«·î¹Í¤¨¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÎÁÏºî²áÄø¤Î½ªÈ×¤Ë¡ÖÂ¾¤ÎÏÃ¤ò¤â¤¦¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÂç´îÍø¤Ë¤Ï½çÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°¤ËÂ³¤¯ºÇ½é¤ÎÏÃ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ËÂ³¤¯ÊÑ²½µå¤¬¤è¤êÀ¸¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÃ¯¤«¤¬¥º¥ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¦¡£¤½¤ì¤«¤éÀè¤Ï¤À¤ó¤À¤óÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥¦¥±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¬Âç´îÍø¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öµ¤¹çÆþ¤ì¤¹¤®¤ÆÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¦¥±¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤éÀâÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¡¢µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¡£
¡Ö¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊËÜ¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊËôµÈ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¤Ç¡Ë¿ÆÀÌ¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ëËÜ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏËôµÈ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®Àâ¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¡£ËÜ¤ò¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏºÇ½é¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎËÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¾®µ¤Ì£¹¥¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤¬ºî¤ë¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤¡¡»£±Æ¡áÅçËÜ³¨Íü²Â