南野拓実が途中出場から同点弾をアシスト

フランス1部モナコの日本代表MF南野拓実が代表帰りの一戦で早速アシストを記録した。

モナコは現地時間10月18日に第8節でアンジェと対戦。セバスチャン・ポコニョーリ新監督の初陣となった試合は1-1の引き分けに終わった。

ベンチスタートとなった南野は0-0で迎えた後半25分からピッチへ。するとそこからわずか2分後だった。南野は中央でバックステップを踏みながら縦パスを受けると、それをダイレクトで最前線のFWフォラリン・バログンへフリック。これが絶妙なラストパスとなり、バログンは右足で先制ゴールを奪った。

味方からボールを巧みに引き出し、ワンタッチパスでゴールを演出した南野。フランスメディア「RMC」でも「完璧なパスをバログンへ通した」と報じられ、SNS上でファンからも「判断はやっ！」「え、天才か！」「すげー！」「そこにダイレクトで配球できるん！？」「うますぎだろ」「なかなか見たことないパターン！」「世界レベル」「すげぇパスや」その発想はなかった「反射神経すごいな」「そこダイレクトで通せるのスゴすぎる」と称賛を集めた。パスを出した後も足を止めずにゴール前までスプリントしていたことに対し、「出した後もしっかり走りこんでるのもタキの良さ」といったコメントも寄せられていた。

3-2の歴史的な初勝利を飾ったブラジル代表との試合でも価値あるゴールを決めていた南野。勢いそのままにクラブでも早速結果を残していた。（FOOTBALL ZONE編集部）