テレビではバラエティ番組がまだまだ元気な2000年代後半、ぽっぽ、ぽぽぽというユニークな歌詞があることでも知られる『六本木〜GIROPPON〜』で「一発屋」となった鼠先輩（52）。時代の寵児として大ブレイクしたが、あれから20年弱が経過した。「当時は無法地帯だった」という彼の目に、今の芸能界はどう映るのか。そして「反社コスプレ」と自虐する鼠先輩の悩みとは――。（全3回の第3回／最初から読む）

鼠先輩 ©石川啓次／文藝春秋

◆◆◆

滑り込みの反社コスプレおじさん

――デビューした頃と今とで、芸能界の状況はだいぶ変わったのでは。

鼠先輩 『六本木〜GIROPPON〜』は、デビュー前に出来上がっていた曲なんだよね。それをイベントで聴いたレコード会社の人がスカウトしてくれたんだけど、2年ぐらい芸能界は断ってたんだよ。30歳できっぱり諦めるつもりだったし、すでに会社員だったし。でもあまりにも熱心に誘ってくれるから、じゃあ、と。

2008年は『爆笑レッドカーペット』『はねるのトびら』『クイズ!ヘキサゴンII』など、お笑いやバラエティ番組が大人気。コンプラもうるさくなかったし、今に比べれば無法地帯のようでした。まだSNSが登場する前で、多くの人がテレビを見ていて、音楽はCDで聴く。YouTubeはあったけど、YouTuberという職業は認知される前だし、芸能人でやっている人もいなかった。携帯もガラケーで、俺も「着うた」で100万ダウンロードいったからね。

2025年にこの格好でぽっぽぽっぽやっても、流行ってないと思う。仮に一瞬流行したとしても、絶対にすぐ消費されて、17年もこれ一本で食べられるようなネタにはならないよね。ギリギリ“一発屋でも息が長い”、滑り込みの反社コスプレおじさんだよ。

――現代は、“消費”が早いと思いますか。

鼠先輩 今、嫌なものをわざわざ見る時間がないでしょ？ 気に入らないものは秒でシュッてスワイプする。娯楽のメインがテレビだと、視聴者の好むと好まざるとに関わらず、出ている側は「なんか知ってる」人になれたんだよね。CMも、「なんか知ってる」ものが多いでしょ。それ（テレビ）しか見るものがないから離脱されない。反対に、腰を据えて見てないものは記憶にも残らない。今の一発屋と昔の一発屋って、ちょっと種類が違うと思う。

「モデルの卵がいるよ」とホテルのVIPルームに誘われて…

――昔は派手な遊びも？

鼠先輩 昔は、いろんな人がいろんなとこに誘ってきました。「モデルの卵がいるよ」という誘い文句で、ホテルのVIPルームでの飲み会とか。

――フジテレビ問題で出てきた話のような……。

鼠先輩 あんな話が、普通にありました。行ったら女の子がいっぱいいて、高いワインを飲みながらでっかいモニターで一緒にマリオカートやって。奥に部屋があって、いろんな経営者が来て、ビジネスの話を進めたりね。俺？ 俺に限って女の子とどうのこうのはないよ。誘わないし、向こうだってイヤでしょ、こんなパンチパーマ。でも歳を取ってからは、嫌な、無駄だなと思う酒の席には絶対行かなくなったね。

――無駄っていうのは。

鼠先輩 学びのない、自分にとってプラスにならないところ。コロナ禍、自分と見つめ合う時間が増えて、時間は有限だなとつくづく思った。今は何らか仕事に繋がるとか、何か得るものがある場所しか行かない。ただ騒ぐだけの、時間だけ溶かすようなところに行くぐらいなら、家で飲んだり、好きな映画見たりするほうがマシ。

――飲み会に行きたくないZ世代のような域に。

鼠先輩 そうかな（笑）。その代わり誰も誘ってくれなくなるけど、それでもいい。行きたいところだけ行けばいいんだよ、本来的に。

「今の当たり前」を引きずらない

――昔の芸能活動について、後から批判されてしまうケースもありますよね。

鼠先輩 今の当たり前は、将来の当たり前じゃない。変わるのが当たり前です。だって、200年前は江戸時代だったんですよ。ちょんまげして刀とか、今やありえないでしょ。ほかにも、今年は終戦80年ですけど、80年前は日本も戦争してたんだよ。言葉遣いもファッションも、価値観は全部変わっていくもの。だから、「今の当たり前」を引きずっていると、当然置いてけぼりにはなりますよね。

だから、今の価値観で昔のすべてを断罪するのも違うと思う。だってそんなこと言い始めたら、コンプラが厳しくなる前のタレントはほとんどテレビ出れなくなる。俺も、昔は「お姉さん可愛いですね」とか普通にやってたもん。でも、今は絶対ダメじゃん。

――そういう状況って、やりにくいと思いますか？

鼠先輩 コンプライアンスの名を借りて、ちょっとした言動が問題視される時代になってきたのは事実だと思います。SNSでは正義を振りかざそうとする人も多いしね。

もちろんSNSは、今まで黙るしかなかった人が声を上げられるという意味では、 いいところもあると思います。問題になって、整備されてを繰り返して、また新しい「当たり前」が広がっていくのだろうと思います。

パンチパーマ、いつまで続ける問題

――目まぐるしく変わる時代において、変わらずに大事なものって、なんだと思いますか。

鼠先輩 歌はなくならないと思います。聴き方や楽しみ方は変わってきても、音を楽しむという普遍的な心は人間の中にあるものだと思うんで。だから、命をどんどんリレーしながら、音楽を楽しめる時代がずっと続いててほしいな。鼠先輩も、 “生きてるのか”って話がよく出るみたいだけど、生きてますよ。

――パンチパーマ、いつまでも続けてほしいです。

鼠先輩 実は、デビューの初期設定間違えた（笑）。もともと会社員時代に何かの撮影でパンチパーマにしてからずっとこの髪型なんだよ。だから、デビューよりパンチパーマが先。でもパンチパーマって、細い棒を1個1個髪に巻いてパーマをあてて、全部終わるまでに3時間かかるんだけど、やってくれる床屋の技術者が少なくなってるんだよ。1回1万2000円ぐらいで、お金もかかるしね。

――30歳からパンチパーマで、髪は傷まないんですか。

鼠先輩 もちろん傷むよ！ 強制的に髪を焼いてるから、キューティクルも死んでるし。地毛もだいぶハゲてきてますよ。髪がなくなったらパンチもできないから、家には（毛生え）薬をスタンバイしてあるけど、使うと精力が落ちるというから、抗っている真っ最中。妻からは、「お前もう精力なんていらないだろ」って言われてんだけどさ。

（吉河 未布）