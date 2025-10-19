人気男女2人組ロックユニット「GLIM SPANKY」の公式サイトが19日までに更新され、ボーカル・ギターの松尾レミ（33）が体調不良により、休養することを発表した。ユニットとして出演を予定していたイベントについては出演形態を変更すると発表した。

「松尾レミにつきまして、体調不良のため医療機関を受診したところ療養が必要と診断されました」と報告。「従いまして2025年10月19日（日）『朝霧JAM 2025』に関しまして、松尾レミは出演辞退とさせていただき、Gt.亀本寛貴のみ『忌野清志郎 ROCK’N’ROLL DREAMERS』に参加させていただくこととなりました」とこの日のイベントへの出演をギターの亀本寛貴のみの出演となると明かした。

「主催者の皆様、関係各所の皆様、そして何よりライブを楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を深くお詫び申し上げます」と謝罪。「そして、出演形態の変更に伴いご調整くださった関係各所の皆様に心より御礼申し上げます」とつづった。

「この度は直前のご案内となり大変申し訳ございません。今後とも変わらぬご声援の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。