大阪府南部の中核医療機関である近畿大病院が１１月、約４・５キロ・メートル離れた場所に移転する。

同月１日に最大１９０人の入院患者をたった７時間で運ぶ「移送作戦」を計画しており、病院によると、国内でも例のない大規模な一斉搬送となる。１８日には医師や看護師ら１００人以上がリハーサルを行い、手順を一つ一つ確認した。（村上和史）

新病院（８００床）は堺市南区の南海泉北線・泉ヶ丘駅近くに設置され、重症者を受け入れる３次救急医療機関や災害拠点病院に指定される見込みだ。

移転は、大阪狭山市で１９７５年に開設された現病院（９１９床）の老朽化に伴い実施。現病院に入院している患者については、一時退院させるなどして徐々に減らしてきた。

一斉搬送の対象は、人工呼吸器が必要な重症患者約２０人を含む最大１９０人。ドクターカーや介護タクシーなど計約４０台を使ったピストン搬送で、新病院に運ぶ計画を立てている。担当医や看護師らが必ず同乗して安全性を確保するという。

この日のリハーサルでは、ストレッチャーや車いすに乗った患者役の病院スタッフ１８人をドクターカーなどを使って約２０分で移送。医療機器のケーブルが外れていないかなどのチェックを繰り返したり、患者の氏名をリストバンドの記載で確認したりしていた。

移転計画を担当する近大の烏野（からすの）肇之（としゆき）・キャンパス移転調整室課長代理は「当日まで計画の改善を進め、安心安全な移送を実施したい」と話した。

病院移転に伴う患者搬送はこれまで、２０１９年６月に国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）で９４人、今年１月には琉球大病院（沖縄県宜野湾市）で８５人の規模で実施されている。