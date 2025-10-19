お誕生日ケーキを目の前にしたポメラニアンさん、思った以上に丁寧な確認作業を見せたその光景は記事執筆時点で74万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お誕生日ケーキを目の前にした犬→『美味しそう』と大喜びして…丁寧すぎる『まさかの確認』】

お誕生日ケーキを目の前にした犬が…

Xアカウント『@nagomi_kedama』に投稿されたのは、ポメラニアン「なごみ」ちゃんのお姿。この日は、なごみちゃんの記念すべき3歳のお誕生日をお祝いされていたのだといいます。

『NAGOMI』というお名前、そしてなごみちゃんにそっくりなポメラニアンさんが乗ったとっても豪華で素敵なお誕生日ケーキを準備してもらったのだそう。

思った以上に『丁寧な確認作業』に反響

ニコニコの笑顔を浮かべながらお行儀よく座っていたなごみちゃん。ケーキを食べ始めるのかと思ったら…あまりにも可愛い行動を見せてくれたのだとか。

立ち上がり、ケーキに近づいたというなごみちゃん。軽くペロッと舐めたかと思えば、至近距離でケーキをじっと見つめながらぐるっと360度、丁寧に確認を始めたというのです。

『ふむふむ…ほう…』なんて声が聞こえてきそうな、軽い足取りで嬉しそうにケーキを丁寧に確認するなごみちゃんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛いケーキ貰ったのが嬉しくて全部見てから食べ始めた感じがして、こんな事されたら可愛すぎてまた買ってきちゃう」「確認作業可愛すぎるｗｗ」「めっちゃ可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

自分の可愛さを完全に理解している女の子♡

なごみちゃんは『自慢の短い足をﾌﾞｲﾌﾞｲいわせてる頬袋系のﾆｺﾆｺどすこい短足毛玉』という素晴らしいキャッチフレーズをもつ、ポメラニアンの女の子。自分の可愛さを完全に理解しており、飼い主さんたちを翻弄するお姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすなごみちゃんのお姿は、多くの人々に日々ポメラニアンの魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nagomi_kedama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。