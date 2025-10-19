苦手を克服しようと奮闘したシベリアンハスキーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で146万1000回再生を突破し、「可愛くてきゅんきゅん」「なんて可愛く愛おしいの」「見た目と大違いすぎて…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：高所恐怖症の大型犬→頑張って『アジリティに挑戦した』結果…思わず抱きしめたくなる『まさかの光景』】

シベリアンハスキーのおこめちゃん

Instagramアカウント「seip.omochi」の投稿主さんは、豆柴の『おもち』ちゃんと、シベリアンハスキーの『おこめ』ちゃんと暮らしています。とっても仲良しな2匹ですが、性格は対照的なのだそうです。マイペースで物怖じしないおもちちゃんに対して、おこめちゃんはとっても怖がり。「自分のことをチワワと思っている」と思うほど、甘えん坊な一面もあるといいます。

今回は、そんな2匹を連れて室内アジリティに行ったときの様子を紹介。おもちちゃんは、平均台のようなアジリティに挑戦したそうです。立派にアジリティを成功させたおもちちゃんは、ママとパパから大変褒められました。

おこめちゃんの大きな挑戦

おこめちゃんは、逞しい兄の姿に感銘を受けたようです。パパとママがふと見てみると、おこめちゃんがひとりで平均台に登っていたのです…！

しかし、おこめちゃんは極度の高所恐怖症。いつもなら、少しでも高いところは避けているといいます。そんなおこめちゃんが勇気を振り絞ってチャレンジする姿に、ママとパパは大変驚いたのでした。

抱きしめたくなる結末にキュン♡

なんとか平均台の頂上へと辿り着いたおこめちゃんですが、足はガクガク。見かねたママが助けに行くと、「怖かったよ…」と言わんばかりに頭を胸にうずめたそうです。

ママは、苦手を克服しようとしたおこめちゃんを「頑張ったね」と褒めたそう。まるで赤ちゃんをあやすかのように、大きな体を抱き上げて慰めてあげたといいます。

そんな2人を追いかけるおもちちゃんは、「甘やかしちゃダメ！」と文句を言っているようだったとか。甘えん坊なおこめちゃんが一歩を踏み出した感動、おもちちゃんの逞しさ、すべてが詰まったワンシーンなのでした♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「本当に怖かったんだもんね」「抱っこしたくなる可愛さですね」「可愛い過ぎて何回でも見れる」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「seip.omochi」には、おもちちゃんとおこめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「seip.omochi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。