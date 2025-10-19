大谷翔平の強みは「手が長いのに、内角も肘をたたんでリターンで打てる」 今季限りで引退の元同僚が「あっぱれ！」
日本ハムでは5シーズン同僚だった中田氏と大谷(C)産経新聞社
日本ハムなどで活躍し、今季限りで現役を引退した中田翔氏が10月19日にTBS系「サンデーモーニング」に初出演。スポーツコーナーのご意見番を務め、元チームメートのドジャース・大谷翔平について言及した。
大谷は現地時間17日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中無失点10奪三振、打っては3本塁打と、史上初の離れ業を演じた。同シリーズのMVPを獲得し、2年連続ワールドシリーズ進出も決定。地元メディアは「伝説的な夜」などと快挙を伝えた。
この様子は「サンデーモーニング」でも紹介され、中田氏は「まずは『あっぱれ』をあげてください」と切り出した。続けて「すごいですね。レベルが違うというか…投げて打つなので。1試合3本は、日本でもたまにあるじゃないですか。でも投げて、しっかりパーフェクトに抑えて、で3本…ちょっと考えられないですね」と脱帽の様子だった。
技術的には、どこが優れているのか。「他の選手よりもリーチが長いので、そこを使いこなせているのも一つの要因」と指摘。「手が長いのに、インサイドもしっかり肘をたたんで、リターンで打てるのも、翔平の強みだと思います」と分析した。
日本ハム時代は2013〜17年まで5シーズン同僚だった。5学年下の大谷の素顔を「人懐っこくて、すごくいい性格してますね」と表現。その上で「周りから見て『翔平って苦労してるのかな？』と見えるんですけど、しっかり裏で努力している。僕もそういうところを見てきました。努力の賜物といいますか、努力が生んだスーパースターですけど、しっかりやることやってきたので、本当にすごいですよね」と称賛が止まらなかった。
2016年はともに打線の主軸を務め、日本一に輝いた。「相手チームは翔平を警戒してましたし、僕も歳は下ですけど、常にリスペクトをもって接していました。バッティングもレベルが違いましたし、いい目標にさせてもらってました」。仲間であり、ライバルであり、「目標」だった。だからこそ、中田氏も刺激を受け、成長につなげ、18年間の現役生活を全うできたのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]