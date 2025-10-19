「良い動き出し！」「活躍嬉しい」代表デビューのQPR斉藤光毅、復帰初戦で今季初アシスト！ 絶妙ラストパスに反響「チームに活気を与えた」
現地10月18日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第10節で、斉藤光毅が所属するQPRは本拠地でミルウォールと対戦。１−２で惜しくも敗戦した。
今月10日に行われた国際親善試合のパラグアイ戦で待望のA代表デビューを飾った斉藤は復帰初戦、２点ビハインドの61分から途中出場。得意のドリブルで積極果敢に仕掛けて存在感を示すと、０−２で迎えた84分にさっそく結果を残す。
敵陣中央でボールを受けたデンベレがそのままボールを持ち運び、左サイドを駆け上がっていた斉藤にスルーパスを送る。これをペナルティエリア内で受けた斉藤は、ワントラップから、冷静に相手GKの飛び出しを見極め、シュートではなくゴール前へのラストパスを選択。これをバレルが無人のゴールに流し込んだ。
良いランニングから絶妙なアシストを記録した日本代表MFにSNS上では「味方のゴールをお膳立てした」「活躍嬉しい」「良い動き出し！」「ナイスアシスト！」「チームに活気を与えた」などの声が上がっている。
チームは敗れたものの、今季初アシストをマークするなど、今後に繋がるパフォーマンスを披露した日本代表の新顔は、この勢いに乗って、来年の北中米W杯メンバー入りなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙なラストパス！斉藤光毅の今季初アシスト！
