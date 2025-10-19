来年１月の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地などで行われ、神奈川県内に練習拠点を置く、東海大（平塚市）が５位、神奈川大（横浜市）が７位、日本体育大（横浜市）が９位で本大会出場を決めた。

３校は、シード権を獲得している青山学院大（相模原市）、国学院大（川崎市）とともに、箱根路に挑む。

自分の走りは「０点だった」

専修大は２年連続の本大会出場を果たせずに散った。順位が発表されると、チームには重苦しい空気が流れた。結果を聞いて泣き崩れる後輩に藁科健斗主将（４年）はいち早く寄り添い、「来年がんばれよ、マジで」と背中をさすった。

７２回目の出場となった今年の本大会では往路で最下位、総合順位で１７位と苦い結果に終わった。新チーム結成後は、「リベンジ」を目標にアップダウンや長距離など、本大会を意識した練習を集中的に取り組んできた。今大会では、２位だった前回予選会のタイムを１０分以上上回ったものの、壁を乗り越えることはできなかった。

藁科主将はこの日の自分の走りを「０点だった」と酷評し、声を詰まらせた。自身が先頭になって率いるはずだった集団走では、中盤の１０キロを過ぎたあたりからペースが崩れ、仲間からも遅れた。追いつけない焦りが、ペースをさらに乱した。

涙をぬぐう片手には、マーカーで書かれた「覚悟」の２文字があった。大会の朝、仲間が書いてくれたという。「支えてくれた仲間にはありがとうしかない」と感謝を口にした。