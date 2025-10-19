＝LOVE大谷映美里、ショーパン×ハイソックス姿で美脚披露「可愛さ爆発」「ずっと見ていたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月17日、自身のInstagramを更新。ガーリーなコーディネートで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー「可愛さ爆発」のショーパン姿
大谷は「Rosé Muse東京ポップアップストア 本日からオープンになりました」と、自身がプロデュースをつとめるブランド・Rosé Museのポップアップストアに訪れた際の様子を投稿。ふんわりとしたペールピンクのモヘアのトップスの下にショートパンツ、レースのハイソックスを合わせたスタイルで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
また、練習室と思われる場所でのショットでは、ホワイトで統一された、ショートパンツと美しいデコルテが際立つオフショルダーのトップス姿も披露している。
この投稿には「可愛さ爆発」「優勝」「ずっと見ていたい」「スタイルいい」「ガーリー似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ人気メンバー「可愛さ爆発」のショーパン姿
◆大谷映美里、ガーリーコーデで美脚披露
大谷は「Rosé Muse東京ポップアップストア 本日からオープンになりました」と、自身がプロデュースをつとめるブランド・Rosé Museのポップアップストアに訪れた際の様子を投稿。ふんわりとしたペールピンクのモヘアのトップスの下にショートパンツ、レースのハイソックスを合わせたスタイルで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
また、練習室と思われる場所でのショットでは、ホワイトで統一された、ショートパンツと美しいデコルテが際立つオフショルダーのトップス姿も披露している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「可愛さ爆発」「優勝」「ずっと見ていたい」「スタイルいい」「ガーリー似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】