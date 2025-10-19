年下女子に「大人は違うな」と思われるデート９パターン
同世代の男性とばかり付き合ってきた若い女性は、年上の男性がデートで見せる「大人ならではの行動」にキュンとするようです。では、どんな行動が大人の魅力だと感じるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「年下女子に『大人は違うな』と思われるデート」をご紹介します。
【１】日帰りで近場の温泉に行く
「温泉っていうチョイスが大人だよね」（２０代女性）など、落ち着いたデートスポットを普段使いしていることが好感度を上げる場合もあるようです。時間に余裕があれば、気負わない小旅行をこまめに企画してあげるといいでしょう。
【２】カッコイイ車で送り迎えをする
「大学生だとバイクが限界（苦笑）」（１０代女性）など、カッコイイ車での送迎に大人の経済的な余裕を感じる女性もいるようです。無理をして車を買う必要はありませんが、持っているなら積極的にドライブデートに連れ出してあげましょう。
【３】さりげなく終電の時間に合わせる
「時間になると『そろそろ…』って向こうから言ってくれるのが嬉しい」（２０代女性）など、同世代のガツガツした男性に食傷気味の女性にとって、年上の男性の紳士な態度は新鮮に映るようです。素っ気ないと思われないよう「本当はもうちょっと一緒にいたいけど」などと言ってもいいかもしれません。
【４】ダーツやビリヤードなど「夜の遊び」に詳しい
「二次会っていうとカラオケかボーリングしか知らない」（２０代女性）など、あまり夜に遊び歩かない女性は、今まで体験したことがない「夜遊び」に魅力を感じるようです。夜でものんびりお茶ができるカフェなどに案内しても喜ばれるのではないでしょうか。
【５】カフェじゃなくホテルのラウンジでお茶をする
「すっごい高級感。こんなところに普通に来れるなんてすごいな」（１０代女性）など、普段あまり縁のないホテルのラウンジでのひとときに、ときめく女性もいるようです。ただし、待ち合わせ場所に指定すると「ホテル！？」と困惑する女性もいそうなので気をつけましょう。
【６】高級レストランを予約している
「予約して食事するなんて、クリスマスや誕生日くらい」（２０代女性）など、高級レストランとあまり縁がない若い女性は、「イベントでもないのに！？」とおもてなしに感動するようです。月に一度くらいはステキなレストランを予約してあげてもいいかもしれません。
【７】行きつけのバーに連れていく
「『行きつけ』っていうのが大人っぽい」（２０代女性）など、行きつけのお店を持つ男性を「すごいな」という目で見る女性もいるようです。バーのマスターや常連客と親しげに話したりすると、さらに「おぉっ」と思われるかもしれません。
【８】ちょっとした移動にタクシーを使う
「歩きじゃないんだー。ちょっと感動」（１０代女性）など、電車と徒歩での移動に慣れた女性にとっては、タクシーを使うこと自体が「ちょっとした贅沢」になるようです。数百円程度のことなので、ケチケチせずに利用してみてはいかがでしょうか。
【９】自分が席を立った隙に会計を済ませている
「スマートに会計できるのは大人の男性ならでは！」（２０代女性）など、おごってくれるだけでなく、女性に気を使わせないタイミングで会計を済ませることができると「大人！」と感心されるようです。遠慮を見せる女性には「今度お茶でもおごってよ」など、恐縮させない気遣いができるとさらにいいでしょう。
ほかにも「こんなデートで大人は違うなと思われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
