【難読漢字】「膾炙」って読めますか？ これを読めないと恥ずかしい！

あなたは読めますか？

突然ですが、「膾炙」という漢字読めますか？

あまり見慣れないかもしれませんが、実は**「広く知れ渡る」という意味を持つ、非常に古風で美しい言葉です。

気になる正解は……

「かいしゃ」でした！

「膾炙」の意味は、世の人々の評判になって、広く知れ渡ること、もてはやされることです。

この言葉の由来は、漢字一つ一つにあります。「膾（なます）」は細かく刻んだ生肉や魚、野菜を調味料であえた料理、「炙（あぶり）」はあぶり肉を指します。どちらも味が良く、多くの人に喜ばれる食べ物であることから、人の口にのぼり、評判になるという意味に転じました。

「膾炙」は単独で使われることもありますが、「人口に膾炙する（じんこうに かいしゃする）」という形で使われるのが一般的です。

例文としては、「彼の名作は、発表から数十年たった今もなお人口に膾炙している」「その名言は、多くの人々の話題となって膾炙した」のように、詩歌、文章、名言、功績などが広く世間に知られている様子を表すときに使います。

美味しい食べ物が由来となって「評判になる」という意味になったのは面白いですね。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えて、表現の幅を広げてみましょう。

