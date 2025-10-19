【難読漢字】「膾炙」って読めますか？ これを読めないと恥ずかしい！
あなたは読めますか？
突然ですが、「膾炙」という漢字読めますか？
あまり見慣れないかもしれませんが、実は**「広く知れ渡る」という意味を持つ、非常に古風で美しい言葉です。
気になる正解は……
「かいしゃ」でした！
「膾炙」の意味は、世の人々の評判になって、広く知れ渡ること、もてはやされることです。
この言葉の由来は、漢字一つ一つにあります。「膾（なます）」は細かく刻んだ生肉や魚、野菜を調味料であえた料理、「炙（あぶり）」はあぶり肉を指します。どちらも味が良く、多くの人に喜ばれる食べ物であることから、人の口にのぼり、評判になるという意味に転じました。
「膾炙」は単独で使われることもありますが、「人口に膾炙する（じんこうに かいしゃする）」という形で使われるのが一般的です。
例文としては、「彼の名作は、発表から数十年たった今もなお人口に膾炙している」「その名言は、多くの人々の話題となって膾炙した」のように、詩歌、文章、名言、功績などが広く世間に知られている様子を表すときに使います。
美味しい食べ物が由来となって「評判になる」という意味になったのは面白いですね。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えて、表現の幅を広げてみましょう。