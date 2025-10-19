【難読漢字】「旱魃」って読めますか？ 深刻な自然現象を表すこの言葉、読み方は？

あなたは読めますか？

突然ですが、「旱魃」という漢字読めますか？

ニュースなどで「干ばつ」とひらがな交じりで表記されることも多いですが、この漢字表記はかなり難読です。自然災害に関わる重要な言葉ですが、正しく読めるでしょうか？

気になる正解は……

「かんばつ」でした！

「旱魃（かんばつ）」とは、長期間雨がほとんど降らず、土壌が乾燥しきってしまう状態、すなわち日照り（ひでり）のことです。特に農作物に必要な雨が降らない状態が続くことを指し、農業や生活用水に深刻な影響を及ぼす自然災害の一つです。

この漢字の「旱」は「ひでり」を意味し、「魃（ばつ）」は「ひでりの神」を意味することから、雨が降らない厳しい状況を表しています。「干魃」と書くこともありますが、「旱魃」の方が本来の表記とされています。

この言葉は、「旱魃の影響で農作物が枯死する」「ダムの水位が下がり、大規模な旱魃に見舞われた」「過去の記録によると、この地域はたびたび旱魃に苦しんできた」といったように使われます。

気候変動の影響もあり、ニュースで耳にする機会が増えた「旱魃」。この機会に、読み方と、その言葉が持つ深刻な意味をしっかり覚えておきましょう。

