夫の浮気調査、先輩が連れてきた「ある人物」｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】
最近、帰りが遅い夫・邦夫から石けんの匂いがしたことで浮気を疑う佳奈さん。証拠を集めようと画策しますが、いい方法が見つからず落ち込みます。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫の行動を探ってくれると言っていた香から連絡をもらった佳奈さん。事態が何か動き出しそうな予感です。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
香が連れてきたのは、後輩の星野という男性。邦夫の浮気疑惑に何か関係があるのでしょうか。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫と同じ係で働いているということで、邦夫の一日の動きや最近のおかしな点について聞けますね。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫の行動を探る協力者として星野を連れてきた香。星野はなぜ呼ばれたのか分からないまま来たようですが、これから佳奈さんは邦夫の浮気疑惑について話さなければなりません。少しつらいかもしれませんが、協力が得られると良いですね。
妻を見下す浮気夫を成敗
©hatake_0123_
©hatake_0123_
この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。
そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。
本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）