老後資金7,000万円──数字だけ見れば、誰もが「安心できる老後」と思うかもしれませんが、実際にはその“安心”を感じられない人が少なくありません。「お金が減るのが怖い」「この先どうなるかわからない」......。貯めてきたからこそ使うことが怖くなる、そんな不安を抱える田中さん（仮名・68歳）もその一人でした。本記事では、CFPの伊藤寛子氏が、“貯める”から“活かす”へお金との付き合い方を見直した田中さん夫妻の変化を例に、老後資金の活かし方について解説します。

“老後資金2,000万円問題”が話題になって以降、「年金だけでは暮らせない」「老後資金はいくらあれば足りるのか」、ネットや雑誌では2,000万円、3,000万円、最近では物価高の影響を受けて「1億円あっても足りない」という数字や言葉が飛び交っています。そして、実際にその目標額を達成してもなお「足りない」と感じる人が少なくありません。

田中さん（仮名・68歳）もその一人です。65歳で完全にリタイアしてから3年、夫婦二人で暮らす田中さんの貯蓄額はおよそ7,000万円。数字だけ見れば老後資金として十分で、不安とは無縁のように思えます。

しかし、「物価が上がっているし、いつ病気になるかわからない。このお金で本当に足りるのか、不安で仕方ないんです」と、田中さんには常にお金の不安がつきまとっています。

田中さんは現役時代、中堅の製造会社に勤めていたため、給与水準は決して高くありませんでした。堅実で真面目な性格から上司や部下からの信頼も厚かった田中さんですが、昇進や昇給のペースもゆるやかで、定年前の年収は700万円ほどでした。

「老後のためには自分で何とかするしかない」と、お金を貯めるために節約を重ねてきた田中さん。昼食はほぼ毎日妻の手作り弁当、趣味にお金をかけることもなく、ボーナスはすべて貯蓄や住宅ローンの繰り上げ返済に回してきました。

妻が「たまには家族旅行に行きたいわね」と言っても、「子どもの学費と老後のため」と我慢。行ったとしても、近県の温泉1泊旅行がせいぜいでした。

振り返ると、将来の不安を理由に“いま”我慢する日々でした。大企業に勤める同級生が「退職金は3,000万円だった」と話しているのを聞いてうらやましく思うことも。それでも、「自分はその半分くらいしかもらえない。だからこそ働けるうちは働いて、貯めていくしかない」と、定年後も同じ職場で再雇用として65歳まで働き続けました。

再雇用後は給与が下がった分、田中さんはより一層倹約に努める生活を送るようになったのです。

とうとう7,000万円もの老後資金を貯めたが…それでも使えないワケ

完全にリタイアをした65歳時点で、手をつけずに残していた退職金1,500万円、預貯金5,000万円、有価証券を合わせて約7,000万円の資産を築いていた田中さん。夫婦で月約24万円の年金を受け取っており、慎ましく暮らせば十分にやっていけるはずでした。

しかし田中さんは言います。

「通帳の残高が減ると、不安になるんです。ずっと貯める生活を続けていたので、使うのが怖くなるんですよね」

また、テレビやネットで「物価上昇」「年金だけでは暮らせない」といった情報を目にするたびに、「このペースで物価が上がっていけば、あっという間にお金がなくなるのでは」「病気や介護になったらどうしよう」と、新たな不安が生まれます。

長年染みついた“節約グセ”は簡単には抜けません。買い物では必ず値札を見て、「これは我慢しておこう」「他に安く買えるものがあるはず」と考えます。妻がスーパーで国産牛を手に取ると、「今日は特売の豚でいいだろ」と口を出してしまいます。

家具や家電を買う場合も、必要最低限、安く抑えることが第一優先でした。とにかく“お金を使わなくて済むように”を優先する夫に耐えかねた妻は、田中さんに向かって訴えました。

「あなた、何のために今まで我慢を続けてお金を貯めてきたの？ 私たち、これからいつまで元気に過ごせるかわからないのよ！」

それでも「でも、いつ何時、何が起こるかわからない」と譲らない田中さん。そんな夫に、妻は「一度ファイナンシャルプランナーに相談してみよう」と提案しました。

老後資金のゴールは“いくら貯めたか”ではない

妻の知人の紹介で訪ねたFPは、まず田中さん夫妻の家計を丁寧にヒアリングしました。収入は年金のみで、夫婦合わせて年間約290万円。支出は、生活費や特別費を含めておよそ300万円。差額を貯蓄から取り崩していっても、資産全体への影響はわずかだということがわかりました。

FPはこう話しました。

「多くの方が“減らさない”ことを目標にしがちですが、“どう活かすか”も含めて老後の暮らしを設計することが大切なんです。田中さんはこれまでしっかり老後資金を貯めてこられました。お金が足りなくなることよりも、むしろ“自分の好きなことにお金を使える時間”が減っていくことに目を向けたほうがいいかもしれません」

そして続けます。

「老後資金のゴールは、“いくら貯めたか”ではありません。“老後をどう過ごしたいか”、“やりたいことは何か”、そのために老後資金を活用できることこそがゴールです」

田中さんは、ハッとした表情を浮かべながらうなずきました。その後、夫婦の希望や価値観を整理していくと、田中さん夫妻がこれからの暮らしの中でやりたいこと、優先させたいことが見えてきました。

・夫婦で旅行を楽しみたい

・月に一度は外食を楽しむ

・子どもに金銭的負担をかけることのないよう、夫婦分の介護費用を確保したい

これらの希望を反映したライフプランをシミュレーションした結果、さらに年間のゆとり費を50万円増やしても、100歳時点でも資産を十分に維持できることが分かりました。

「数字で見ると安心ですね。初めて『貯めたお金を使っていっていいんだ』と思えました」

田中さんは笑顔でそう語りました。それ以降、田中さん夫妻はこれまで「交通費がかかるから」と我慢していた遠方の観光地や温泉にも出かけるようになりました。行った先でも安心してお金を使えるようになり、夫婦で心から楽しむ時間が増えました。

1年後、再びFPのもとを訪れた田中さん夫妻は、穏やかな様子で報告をしました。

「無駄遣いはしていませんが、節約ばかりの生活ではなくなり、楽しみとのメリハリができました。貯金は少し減っているけれど、“使う想定の範囲内”だと思うと気持ちが楽です」

お金は“使ってこそ”人生を豊かにする

いくらお金があっても、死後に財産を持っていくことはできません。お金は“持つ”ためではなく、“使って幸せになる”ためにあります。ですが、田中さんのように真面目にコツコツと貯めてきた人ほど、“使うこと”に罪悪感を抱きがちです。

世界的ベストセラー『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ビル・パーキンス著）でも、お金の“貯め方”ではなく“使い切り方”に焦点を当てています。経済的な豊かさよりも、「どう使えば人生そのものを豊かにできるか」に目を向ける重要性を説いています。

そして、お金と同じく有限なのが“時間”です。年齢を重ねるほど、体力・健康面・介護など、“お金以外の理由”でやりたいことに使える時間は少なくなります。

不安に囚われるばかりではなく、“資産”と“時間”をどう活かすかに目を向けて、自分の人生をより豊かなものにしていくことこそが、「老後資金を活かす」ことではないでしょうか。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）