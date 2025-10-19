プロボクシングWBA・WBO女子世界ミニマム級王座統一10回戦は18日（日本時間19日）、ドイツのハンブルクで行われ、WBA王者の黒木優子（34＝真正）はWBO王者サラ・ボルマン（35＝ドイツ）に1―2で判定負けし、統一を逃して王座から陥落した。黒木は25勝（10KO）9敗2分け、ボルマンは21勝（7KO）1敗となった。

前進しながらフックを振り、手数を出してくるファイターのボルマンに対し、ハンドスピードで勝るサウスポーの黒木は左ストレートやボディーを的確にヒット。ボルマンは4回にレフェリーが割って入ったあとにパンチを出して注意を受けたが、その後の再三のホールディングは見逃され、黒木のセコンドについた真正ジムの山下正人会長がジェスチャーで抗議の意を示した。

ボルマンは9回、自らのバッティングで眉間から流血。終了ゴングが鳴ると黒木は山下会長に抱え上げられて喜んだが、判定負けを告げられると、やるせない表情を浮かべた。採点はジャッジ1人が97―93で黒木を支持したものの、地元ドイツのジャッジが97―93、残り1人は96―95で、いずれもボルマンの勝利とした。

専門メディアの「ボクシングシーン」は「微妙な判定」の見出しをつけ、試合の視聴者がSNSで判定に不満を示していると紹介。「ボルマンはロープ内外で恩恵を受けたようだ。疑問の残る採点に加え、さまざまな反則でも減点を受けなかった」と報じ、「観衆からもブーイングが浴びせられた」と伝えた。