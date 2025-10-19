ウンナナクール×シモジマ初コラボ！レトロかわいい下着＆包装で魅了

「ウンナナクール」が「シモジマ」と初のコラボレーションを実現！2025年10月2日より全国のウンナナクールショップやオンラインで販売されるこのアイテムは、レトロで可愛らしいデザインの下着とセットショーツを楽しめる新作。シモジマが手がける懐かしさ満載の包装紙柄が特徴で、ウンナナクールの人気アイテムに華を添えています。シンプルなデザインにレトロな可愛さが加わり、日常に彩りを与えること間違いなし。

レトロでかわいい「シモジマ」柄が魅力的！



ウンナナクールとシモジマのコラボレーションで登場したアイテムは、懐かしさと可愛さが見事に融合したデザイン。

特に「ストップペイル」や「三色小花」「フラワーボールブルー」など、シモジマのレトロな柄が施された下着は、どこか温かみのあるノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。

これまでのウンナナクールとは一味違った魅力を楽しめます♪

「364 レース」と「さあ、わたし レース」：毎日を特別に



364 レース

価格：4,290円(税込)

サイズ：S/M/L/LL(カラー：RE/IV/SX)

ショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M/L(カラー：RE/IV/SX)

総レースショーツ

価格：2,420円(税込)

サイズ：M/L(カラー：RE/IV/SX)

さあ、わたし レース

価格：4,620円(税込)

サイズ：B/70,75／C/65,70,75／D,E/65,70,75,80／F/70,75,80(カラー：RE/IV/SX)

裏起毛あったかシャツ

価格：2,860円(税込)

サイズ：M/L(カラー：PI/BL)

価格：3,080円(税込)

サイズ：M/L(カラー：PI/BL)

綿100％ 開襟ワッフルパジャマ

価格：11,000円(税込)

「364 レース」シリーズは、ウンナナクールの人気商品で、毎日の着用にぴったりのシンプルで着心地の良いデザインが特徴です。

レースとコットン素材を使ったアイテムで、可愛らしさと快適さを両立。

さらに「さあ、わたし レース」は、自信を持ってアウターシルエットを美しく見せることができるデザインで、日々を華やかに彩ります。どちらも身につけたくなる魅力的なアイテムです。

Novelty Present

コラボを記念して、シモジマ対象商品を含む税込8,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナルのランドリーネットをプレゼントします。

サイズ：M/L(カラー：CR/PI)

レトロな可愛さで日常を彩るウンナナクール×シモジマコラボ



ウンナナクールとシモジマが手がけたレトロで可愛らしいデザインの新作アイテムは、あなたの日常に華を添えること間違いなし！

「364 レース」や「さあ、わたし レース」など、着心地と可愛さを兼ね備えたアイテムをぜひチェックして。さらに、シモジマ柄の特別な包装アイテムも手に入れるチャンス！

コラボ商品と一緒に、心くすぐられるアイテムをゲットしよう♡