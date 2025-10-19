¡ÚÀ¶·é´¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤U-35½÷Í¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿1°Ì¤ÏÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éGP¤Î24ºÐ½÷Í¥
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤U-35½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢1ÅÔ3¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡Ê¡ËÜè½»Ò¡¡37.8¥Ý¥¤¥ó¥È
2000Ç¯11·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤Ë¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ç±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤·¡¢º£Ç¯8·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¤Ç¤ÏÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤ÈW¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬»÷¹ç¤¦¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡¡À¶¸¶²ÌÌí¡¡36.4¥Ý¥¤¥ó¥È
2002Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹2014¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£2015Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÅìµþÅÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡ÖÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡×¡Ö»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¡33.5¥Ý¥¤¥ó¥È
2000Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Ë¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ËÇ«¡¹Ìò¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡¡½©ÅÄ¼®Íü¡¡30.8¥Ý¥¤¥ó¥È
2003Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤Ë¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ø17.3 about a sex¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á¾ÅÄÎÍ²ð¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡ØÏÇÀ±¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5°Ì¡¡¾¾°æÎèÆà¡¡30.1¥Ý¥¤¥ó¥È
1991Ç¯7·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇSKE48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ø¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô ¥é¥ó¥É¥ê¡¼³ý¥öºê¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ð¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡supported by DmMiX¡¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´Ø·¸¼ÔÉ¬¸«¡ª CMµ¯ÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤U-35½÷Í¥TOP20