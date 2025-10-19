藤田寛之は56位で最終日へ 米シニアプレーオフ初戦
＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック 2日目◇18日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）のプレーオフシリーズ初戦。その第2ラウンドが終了した。
【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…
藤田寛之は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータル1オーバー・56位タイに後退した。トータル11アンダー・単独首位にアーニー・エルス（南アフリカ）。トータル9アンダー・2位タイにはベルンハルト・ランガー（ドイツ）とY・E・ヤン（韓国）が続いた。このプレーオフ初戦にはポイントランキング上位64人が出場。来週の第2戦には同54位までの選手が進出する。藤田は現在ランキング64位のため、今大会で大量ポイントを上積みする必要がある。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中島啓太がV王手 欧州ツアーの3日目結果
日本オープン 3日目の結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
【LIVE】日本勢が上位！ 米女子ツアーのスコア速報
【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…
藤田寛之は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータル1オーバー・56位タイに後退した。トータル11アンダー・単独首位にアーニー・エルス（南アフリカ）。トータル9アンダー・2位タイにはベルンハルト・ランガー（ドイツ）とY・E・ヤン（韓国）が続いた。このプレーオフ初戦にはポイントランキング上位64人が出場。来週の第2戦には同54位までの選手が進出する。藤田は現在ランキング64位のため、今大会で大量ポイントを上積みする必要がある。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中島啓太がV王手 欧州ツアーの3日目結果
日本オープン 3日目の結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
【LIVE】日本勢が上位！ 米女子ツアーのスコア速報