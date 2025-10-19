＜速報＞畑岡奈紗、3年ぶりVなるか 4打差逆転へ最終日パー発進
＜BMW女子選手権 最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の最終ラウンドが進行している。首位と4打差のトータル15アンダー・2位タイにつける畑岡奈紗が、午前10時32分に最終組でティオフを迎えた。
【写真】カッコイイ！ コースには高級車がいっぱい
ドライバーでのティショットはフェアウェイセンターへ。2打目はピン左奥およそ4メートルにつけたが、バーディパットはわずかにカップ右を抜けた。返しを決めて、3年ぶりVへまずはパーで滑り出した。竹田麗央はトータル13アンダー・6位タイ。岩井千怜と馬場咲希はトータル10アンダー・18位タイ、山下美夢有と勝みなみはトータル7アンダー・43位タイで前半をプレーしている。吉田優利はトータル3アンダー・56位タイ。岩井明愛はトータル4オーバー・74位タイにつけている。トータル19アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。3打差2位にはバーディ発進を決めたヤーリミ・ノー（米国）、4打差3位には畑岡が続いている。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
