＜速報＞渋野日向子はスコアを2つ落としハーフターン 渡邉彩香と高橋彩華が首位
＜富士通レディース 3日目◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。
【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています
21位から最終日を迎える渋野日向子は前半の競技を終え、ハーフターン。1バーディ・1ボギー・1ダブルボギーとスコアを2つ落とし、48位タイで後半戦へと入った。トータル9アンダー・首位に渡邉彩香と高橋彩華が並んでいる。1打差3位に木村彩子がつけている。トータル7アンダー・4位タイに神谷そらと森井あやめ、トータル6アンダー・6位タイに菅楓華、永井花奈、福山恵梨が続いている。米ツアー組で、大会歴代覇者でもある古江彩佳はトータル3アンダー・25位でプレーしている。
