女優の河合優実（24）が19日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。芸能界入り前に出演を直談判した監督を明かした。

この日、「第77回カンヌ国際映画祭」で国際映画批評家連盟賞を受賞した主演映画「ナミビアの砂漠」で監督を務めた山中瑶子氏、シンガーソングライターで詩人の柴田聡子とともに出演。

この日の会場となった「すみだパークシアター倉」が初舞台の場所だったという河合。「初舞台、ここの劇場でした、18（歳）」と話すと、山中氏は「それって私に会いに来てくれる前ですか？」と質問。

「後です。後。山中さんに、高3の時に初めて会っていて」と河合。山中氏が手掛けた長編映画「あみこ」（2017年）を見たといい、「その時は事務所に入っておらず。高3の9月。その時に自分の中で丁度、“絶対に（役者に）なるぞ”“役者になるんだ私はメラメラ”みたいな時に観に行ってて、凄い無鉄砲ですけど、“なんかいつか出たいです、山中さんの映画に”みたいなお手紙を渡してて」と出演を直談判したという。

そんなエピソードに、柴田は「凄い。そして（一緒に）映画作ってるっていうのは」と感激していた。