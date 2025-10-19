「朗報すぎッ」セブン‐イレブン、万博の「抹茶スムージー」全国限定発売 「諦めたから嬉しい」「絶対飲みたい」歓喜の声
セブン‐イレブン・ジャパンは、19日までに公式Xを更新し、大阪・関西万博内の店舗などで販売した「抹茶スムージー」を、24日より数量限定で全国発売すると発表した。
【動画】万博セブン‐イレブンの「抹茶スムージー」全国限定発売のムービー
セブン‐イレブンは、万博会場に“未来型店舗”を2店舗（西ゲート店、ウォータープラザ店）を出店した。「買い物体験」「環境」「商品」の3つの視点で、未来に向けての取り組みを行った。
限定商品も充実し、「セブンカフェ スムージー」は累約16万6000杯を販売し、特に「香り広がる抹茶スムージー」は1位の人気だったという。
公式Xで、同商品について「ついに数量限定で10／24（金）より全国で発売」と明らかにし「朗報すぎッ」と呼びかけると、「飲んだこと無いので絶対飲みたいです!!」「万博では売り切れていて買えなかったので、全国発売、嬉しいです！」「万博セブン並んでて諦めたから嬉しい」など、多数の声が寄せられている。
