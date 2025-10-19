森崎ウィン＆Snow Man向井康二、キス寸止めショット＆主題歌SPビデオ解禁【「（LOVE SONG）」】
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、Omoinotakeが書き下ろした主題歌「Gravity」スペシャルリリックビデオが解禁された。
【写真】Snow Man向井康二がキス寸前
Omoinotakeが本作のために書き下ろした新曲「Gravity」は、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督の⾔葉【強い愛には引⼒がある】を起点に、惹かれ合う主⼈公たちの愛する気持ちを歌い上げる究極のラブソング。Omoinotakeが、本作を鑑賞してから書き下ろしただけあって、歌詞に綴られた⾔葉は、まさに“両⽚想い”をしているソウタとカイ、2⼈の物語そのもの。カイを⼼から想うソウタの気持ちが歌詞に込められ、フレーズの1つひとつが、本作のエピソードの1つひとつにリンクし、特に本作を観た後には、この楽曲の素晴らしさを実感することができる。チャンプ監督も、「『Gravity』を初めて聴いた瞬間、歌の世界観に⼀気に引き込まれ、⼀瞬で⼼を奪われました」と絶賛した。
この度、「Gravity」に本編映像や場⾯写真、オフショットを織り込んだスペシャルリリックビデオが解禁。【好きと⾔えたら、世界は変わる】と、ソウタが⾃分に⾔い聞かせるかのような⾔葉に続いて、ソウタとカイの“両⽚想い”が楽曲のビートに乗せてトキメキを放っていく。
映像は、これまで解禁されてきた“両⽚想い”のハイライトに、初解禁となるシーンも加え、丁寧に編み上げた。ソウタの前から忽然と姿を消したカイ。東京とバンコク、たとえ果てしなく離れていても、決して消えることのないこの想い。愛の引⼒によって、運命の再会を果たした2⼈。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、バンコクで新しい思い出が増えるたびに、2⼈の距離は⼀気に近づいていく。
しかし、胸の⾼鳴りと反⽐例するような、恋に不器⽤な2⼈の“まだ想いを伝えられない”距離感。そして、“両⽚想い”のまま、“未完成の曲”が初披露されるライブを迎える。ソウタとカイの“両⽚想い”の「運命」とは。あわせて、場⾯写真やオフショットも初解禁となった。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。（modelpress編集部）
