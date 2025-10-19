安田美沙子、トレーニングウェア姿で美脚披露「走る姿も美しい」「努力家」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの安田美沙子が10月17日、自身のInstagramを更新。出場するマラソン大会を控え、トレーニングを行う様子を公開した。
【写真】安田美沙子、トレーニングウェアから美脚披露
安田は「まもなく、ついに。明後日はレガシーハーフマラソン」という言葉とともに、ジョギングでトレーニングを行う様子を動画で公開。白のトレーナーに黒のハーフスパッツ、ランニングシューズを合わせたスタイルで軽快に走る姿を披露し、引き締まった脚のラインが際立っている。安田はこれまでのトレーニングの経緯を振り返り「ランで、新しい出逢いが無限にあって、ほんとにパワーを交換できる」と回顧。「緊張するなぁ。ドキドキ 楽しい笑顔のゴールが待っていますように。東京の地をエンジョイできますように」と、19日の「東京レガシーハーフマラソン2025」への期待と緊張の言葉で締めくくっている。
この投稿に「頑張って」「見惚れちゃう」「努力家」「尊敬します」「走る姿も美しい」「輝いている」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田美沙子、マラソンに向けてトレーニング公開
◆安田美沙子の投稿に反響
