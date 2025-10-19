国民民主党の玉木雄一郎代表が１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）にＶＴＲ出演した。

番組では首班指名選挙を巡り１５日に野党候補一本化で立憲民主党、国民、日本維新の会が党首会談を行ったことを伝えた。会談後に維新の吉村洋文代表と藤田文武代表が自民党の高市早苗総裁と党首会談を行ったことを報じた。高市氏は、維新側へ連立を含めた首班指名選挙での協力を要請、吉村代表は政策協議が合意でまとまれば選挙で高市氏の名前を書くことを明言したことを番組は伝えた。

玉木代表をインタビューした同局の浦野芽良バージニアアナウンサーは、この１５日の流れを受け「ちょっと聞きずらいんですが、維新の動きをみた時に正直、正直、イラッとしましたか？」と直撃した。

これに玉木氏は「いや、イラッと…するというか驚いたということがまずひとつね」とし「それと、藤田さんとは一緒にやれるかな？と思っていたので、ちょっと、そこは…ちょっとイラッとしたって言いましたね？」と問い返すと浦野アナは「はい、お聞きしました」と返した。これに玉木氏は「イラッとというか…あの…」と口ごもると浦野アナは「正直ですよ。どういった感じですか」と突っ込み「ちょっと驚いた、という感じかな」と述べた。