»³Æâ·ò»Ê¡¡Èà½÷¤Ë¥Õ¥é¤ì¤ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ°¤Î¤Ò¤È¸À¡É¤ò²óÁÛ¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ó¡ª¤È²¶¤òÀÚ¤Ã¤¿²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤Ë¥Õ¥é¤é¤ì¤ë·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ°¤Î¤Ò¤È¸À¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦´äÈøË¾¡¢¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÆÈ¿È·Ý¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤äÀ¸³è¡¢²áµî¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ê¤É¤òÅÇÏª¡£ÆÁ°æ¤ä´äÈø¤¬·ëº§À£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢´ûº§¤Î»³Æâ¤â¡¢ºÊ¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2Ç¯¸òºÝ¤·¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡Á¡¢¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÈÊÌ¤ì¤¿¤¤¡É¤Ã¤ÆµÞ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡Ä¾Ç¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤ÏÃÎ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤È¹Ô¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¸«¤¨¤ë¸Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¿å¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ç¥¢¡¼¤Ã¤Æ¸ý³«¤±¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢LINE¤Ç¡ÈÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¹¹Ô¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«½ª¤¨¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡È¤º¤Ã¤È·ëº§¤â¸À¤¤½Ð¤µ¤Ø¤ó¤·¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¤¬ÊÖ¤·¤¿¤Ò¤È¸À¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢·ëº§¤·¤è¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ï¡ÁºÇ°¤ä¡ª²¶¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤ï¡ª¡È¤¸¤ã¤¢¡É¤Ï¤¤¤é¤ó¤ä¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿ÆÁ°æ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡¢²¿¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ã¤Æ²¿!?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È²¿¤½¤ì¡Ä¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ó¡ª¤È²¶¤òÀÚ¤Ã¤¿²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤Î¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤¬¥³¥«¥É¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö²¶¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤¢¤«¤ó¤Í¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥«¥É¡¢¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡©¡×¤Èº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÁ°æ¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£