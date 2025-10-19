義母の本性を知って引いてしまった経験はありませんか？ 特に容姿をけなす発言をするのは、人としてどうかと思ってしまいますよね。今回は、娘の顔をディスる義母の人間性にドン引きして絶縁した話をご紹介いたします。

娘の容姿をディスる義母

「義母は娘の容姿をディスる発言をしてきます。まだ赤ちゃんの頃から『顔がちょっとね……』『あなたに似てしまったのかしら？』と嫌味を言ってきて、さらには『うちの子たちは小さいときからかわいいって言われてたのに』と、まるで私が悪いかのように言ってきたんです。自分の孫をよくそんな風に言えたもんだな、と思って人間性を疑いましたね。この発言が娘の耳に入ったらと思うと絶対に許せないので、義母とは絶縁しました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 孫は無条件にかわいいはずなのに、容姿にケチをつけるなんてありえないことです。嫁いびりもつらいですが、子どもを悪く言われるのは絶対に許せませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。