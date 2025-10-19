歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムを更新。

これまでも話題になってきた「贅沢ペヤング」の新作を公開しました。

【写真を見る】【 近藤真彦 】 贅沢ペヤングを披露 「ペヤング最終章！ 松茸フカヒレ！どーだ！！！」 松茸・アワビに続く第３弾





投稿では「炎上上等（笑）ペヤング最終章！ 松茸フカヒレ！どーだ！！！」と投稿。カップ焼きそば「ペヤング」に松茸とフカヒレを豪華にトッピングした一品を披露しました。







近藤さんはこの豪華な具材について「毎回、頂き物ですが（笑）」と説明。以前から「サーキット飯」として話題になっていた松茸ペヤングからさらにグレードアップした様子が伺えます。







これまでにも近藤さんは8月23日に「世界一のペヤング」として松茸をトッピングしたペヤングを投稿。その後、偶然にも製造メーカーから「松茸入りのペヤング」が発売されたことが話題になりました。







関係者によると、近藤さんの投稿がWEBニュースなどで注目されたことから、製造メーカー側が「試作品の商品」を近藤さんに贈ったとのことです。







以前の投稿では「松茸の上にアワビ」を載せた「宇宙一のペヤング」も披露し、ファンから「ペヤングをそんなに豪華にしようとする人マッチくらい」「すごすぎ」などの反響を集めていました。







この投稿に、「スゴ過ぎる豪華なペヤング」「これでもか？！のトッピング!?ペヤングが高級料理になる日が来るとは」「マッチらしいね 高級食材最高〜」「豪華やけど…美味しのかなぁ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】