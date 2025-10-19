

日本でゲームやアニメ、デザインといった仕事に就くことを希望する中国人の若者が増えているという（写真：SeventyFour／PIXTA）

【図表を見る】美術系大学の中国人留学生の割合

日本永住を目指して移住する中国人中間層が急増している。

本記事は『ニッポン華僑100万人時代』より一部抜粋、再編集。なぜ中国人の日本永住者が急増するのか？ 裏側にある認定基準と華僑らの本音に、日経記者が迫った。

※登場する取材協力者の肩書や年齢は取材当時のものです。

コロナ収束後から急増した中国人留学生

「ずっと日本に憧れがありました。このまま日本に住み続けたいです」

2024年10月、京都市郊外にある私立の京都芸術大学。同大大学院でゲームなどのキャラクターデザインを学ぶ2年生の中国人女子留学生、李雅霖（リーヤリン）さん（28）に、日本に留学した理由をたずねると、すぐにこんな言葉が返ってきた。

李さんは中国南部の中核都市、広東省広州市の出身。両親と10歳年下の弟との4人家族で、いわゆる中流家庭に育った。幼い頃からポケモンなど日本のゲームに夢中になっていたといい、日本への強い憧れから、中学校に入ると、「英語の勉強をしっかりするように言う母には内緒で、日本語の勉強ばかりをしていました」と、李さんは話す。

そんな彼女は中国の大学を卒業後の2019年、いよいよ憧れの日本への留学を決める。だが、運には見放された。東京の語学学校で本格的に日本語を学び始めようとしたところ、まさかの新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われた。

李さんは、すぐに帰国を決めざるを得なかった。帰国後、地元の広州市にあるゲーム会社に就職し、イラストを描く仕事に就けたまでは、まだ良かった。だが、とにかく残業が多い会社で、「やることがあまりなくても、なぜか社内にダラダラと残る社員が多く、私も毎朝9時から夜9時までは、仕方なしに会社に残っていました」と、振り返る。

「日本ではポジティブになれた」

「中国の企業は、本当に生産性が低いと思いました。私にはとても理解できませんでしたね」。そんな思いを抱えながら、李さんは約1年間、悶々（もんもん）とした日々を中国で過ごす。だが、彼女はどうしてもあきらめ切れなかった。考えた末、再び日本行きを目指す。そして新型コロナの収束を待ちながら、中国からでもオンラインで受けられた京都芸術大学の大学院試験に見事合格。2023年4月から京都での学生生活をスタートさせた。

「中国にいた頃は、少し考え方がネガティブになっていました。それが日本に来てからは、日本で働きたいという明確な目標ができ、考え方がすっかりポジティブになりました」。李さんは中国で過ごした日々を振り返りながら、目を生き生きと輝かせた。

「私には日本の生活が合っています。自分で描いたゲームキャラクターを将来、世の中に送り出すのが今の夢です」。大学院修了をにらみ、2024年から始めた就活では、日本のゲーム会社ばかりを10社ほど受けたという。その中から、内定をもらった東京のゲーム会社で働くことが決まり、李さんは「ずっと日本で働きたいです。中国に帰ることはもう考えていません」と明かした。

なるほど。ここまでの話なら、世の中にはまあ、そんな中国の若者もいるだろう、で終わってしまう。だが「本題」はやはり、ここからだった。

日本に来て、2年余りとまだ日も浅い、李さん。だが、早くも視野に入れているのは日本での「永住権」の取得であると、彼女は明かした。ここで、とあるキーワードが登場した。美大人気と永住権の関係である。そして李さんのその後の話と、取材班の調べを重ね合わせると、次から次へと芋づる式に色々なことが分かってきた。

目指すは皆「高度外国人材」だが…

日本政府は第2次安倍政権下の2017年以降、在留資格の大幅な要件緩和に着手した。特に李さんのように、美大でアニメなどを学ぶ留学生には恩恵が大きいものだった。政府は2017年、研究者や経営者などの「高度外国人材」を対象に、永住権の取得申請に必要な日本滞在期間を従来の5年から、一気に1〜3年に短縮した。

さらに、日本の「クールジャパン産業」に寄与するといった理由で、李さんのようにアニメやデザイン分野などに関わる外国人への優遇策も決定。「就労ビザ」取得のハードルを事実上引き下げたほか、高度外国人材への門戸も開いた。その結果、ゲームやアニメ、デザインといった仕事に日本で就くことができれば、高度外国人材として認められやすくなり「日本永住への近道にもなる」といった認識が広まり、ここから一気に中国人の間で、日本の美大人気に火が付くことになる。これは明らかに、従来の「高度外国人材」のイメージと中身を変えるものだった。さらにその認定ハードルすら、おおよそ高いものとは言えず、「美大ブーム」に拍車をかける形となる。





外国人の滞在ビザ取得に詳しい神奈川県内のある行政書士も、高度外国人材の認定制度の内情について、こう明かす。「まず、外国人は日本のどこかの大学さえ卒業すれば、高度外国人材の認定を受けるのは、それほど高いハードルにはならなくなりました。さらに2017年には、日本が決めた『主要128大学』のどこかの大学さえ卒業すれば、ポイント加算される制度も導入されました。つまり、日本の難関大学を卒業しなくても、多くの外国人が高度外国人材に認定されやすくなりました」と説明する。ここから詳しく、高度外国人材の認定ハードルについて見ていきたい。

審査は、学歴（学士、修士、博士など）のほか、職歴年数、年収、年齢、日本語能力など、各項目に割り振られたポイントの合計得点で判断され、合計ポイントが「70点以上」なら高度外国人材に認定される。もし仮に「80点以上」なら、日本滞在開始から最速1年で永住権取得のためのスピード申請が可能となる。加えて、高度外国人材に認定されれば、配偶者の日本での就労が認められ、その他の条件をクリアすれば両親や家事使用人の帯同まで認められるのが、今の日本の仕組みとなっている。

日本の「高度外国人材」認定、実は意外と取りやすい？

さらに分かりやすく、具体的な例で見ていきたい。高度外国人材で最も認定例が多いのが「高度専門・技術分野」の人材で、今回はそのケースで考える。仮に今、日本の神奈川大学の大学院の修士課程を修了し、日本企業で働く中国人男性の呉（ウー）さん、27歳男性がいたとしよう。年収は500万円だ。この場合、彼の「高度外国人材ポイント」は果たして何点になるのか、順番にみていく。

まず、呉さんは、日本の大学を出ているので10点を獲得する。さらに卒業した神奈川大学が日本の法務大臣が定める「主要128大学」に入るので、追加で10点を獲得する。また、修士課程修了でもあるため、さらに20点を加算することが可能となる。呉さんの場合、ここまでの学歴だけで、既に40点を獲得する計算になる。次に年齢ポイントだ。若い人ほど獲得ポイントが増える仕組みで、27歳の呉さんの場合は15点を獲得する。

日本語能力でも加算が可能で、日常会話レベルの能力（日本語能力試験N2取得者）があれば、10点を獲得できる。日本の大学を卒業し、日本企業に就職する呉さんならこれも当然獲得できるポイントで、呉さんの得点はここまでで合計65点に達する。

さらに年収も評価ポイントとなる。年収が400万円を超えれば10点を獲得でき、500万円以上なら15点を得られる。年収500万円の呉さんの場合は、15点を獲得することになる。これで呉さんの合計得点は80点に達し、見事、高度外国人材に認定されるというわけだ。おまけに80点以上を獲得しているので、日本滞在開始から最速1年で永住権取得の申請が可能となる。





熾烈な競争環境にある中国社会に比べ、いかに日本の「高度外国人材」の認定制度の設計が緩く作られているかは、一目瞭然（りょうぜん）だ。中国人などからみれば、この制度は非常に魅力的に映る。若くして、日本に留学してどこかの大学にさえ入れれば、永住権取得のチャンスが一気に広がるのだ。中国人留学生にとっては、まさに今の日本は「夢の国」とまで言われている。

京都芸術大学を卒業した前述の李さんのケースでみても、内定した都内のゲーム会社で何年か働き続ければ、近い将来、高度外国人材として認められ、永住権取得も十分視野に入ってくる。

こうした日本政府の緩和策があり、実際に高度外国人材の認定者数は右肩上がりだ。出入国在留管理庁によると、2015年には3840人だった高度外国人材は、2024年末時点で約7倍の2万8708人に急増した。国籍別でみると、やはり中国人が7割近い1万9228人を占めている。中国人のための支援策ともいえるほどの伸びである。





「このまま中国に帰るのはもったいない」

既に高度外国人材の認定を受けている東京都内在住の中国人女性、ニン・シュンエイさん（30）もまた、日本での永住権の取得が視野に入っている一人だ。

中国内陸部の河北省出身。東京藝術大学の博士課程を2024年春に修了し、日本で宝飾品のデザイナーとして働く日々を送る。「そんな私をみて、中国の両親は今でも、私が中国に戻って、教員になることを望んでいる」と、ニンさんは言う。

「でも、中国は日本に比べて何かと不自由です。例えば、芸術作品の制作を行う作家として活動するにしても、やはり『政治』を気にしないといけません。その点、日本は自由で、治安もすごく良く、街並みもきれいです。市民センターなどの公共施設も充実しています。美術館が多いのも気に入っています」。ニンさんはそう笑顔で話す。

この先、ニンさんはどうするのか。「せっかく日本に来たのに、このまま中国に帰るのはもったいない」と言う。社会に出てからまだ1年余りだが、高度外国人材スコアは既に90点にも達している。早くも日本で永住権取得を申請する権利を持つわけで、ならば「このまま日本で結婚し、子供には日本で教育を受けさせたい」と、近く永住権取得の申請に取りかかる予定だという。

中国人留学生の増加は今後も加速





こんな「日本留学」→「日本で就職」→「高度外国人材」→「日本永住権取得」のルートが昨今、中国でも本格的に認知されるようになり、中国人留学生は、かつてないペースで日本に流入する状況にある。取材班が、出入国在留管理庁の統計データを基に「留学」の在留資格で、日本に新規入国した中国人の数を月間ベースで調べたところ、2025年3月には1万1618人にも上り、過去最多の人数を記録していたことが分かった（特殊要因の月は除く）。

「日本でルートに乗りたい」と思いながらも、新型コロナの感染拡大で、一時は日本への留学をためらった中国の若者も、ここに来て一気に日本への入国・留学に踏み切っていることが、統計上からも如実に分かる。米トランプ政権が、中国人留学生に対して入国制限を強化するなか、さらに多くの中国人留学生が今後、日本を目指してやって来る流れは一段と加速するものとみられる。

（日本経済新聞取材班 ： 日本経済新聞社データ・調査報道センターの記者で構成する取材班）