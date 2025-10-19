ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÅÐ¾ì¡¡±é¤¸¤ëÂìÂôàôµÈ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²÷¤ÇÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè40²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ê¤¼¡È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡É¤òÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¡©¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤é¤¬Êª¸ì¤ËÀ¸¤à¥ê¥¢¥ê¥º¥à
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡Âè40²ó¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂìÂôàôµÈ¡Ê¤Î¤Á¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£ÄÅÅÄ¤¬±é¤¸¤ëàôµÈ¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµººî¼Ô¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÈøÀ¯±é¡¿»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Î¾Ò²ð¤ÇÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¹Ì½ñÆ²¤Ë¼êÂå¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éµººî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÏÈà¤ÎºÍ³Ð¤ò¸«È´¤¡¢¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¼Çµï¤È¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¯½éÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂìÂôàôµÈ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯°Î¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²÷¤ÇÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤Ê¤ª¤«¤ÄÉð»Î¤Î²ÈÊÁ¤Ê¤¬¤éÄ®¿Í¤È¤·¤ÆÄÕ½Å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢ËÍ¤â¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Âè40²ó¤Ç¤Ï¡¢¿È¾åÈ¾¸º¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¤¬¹Ì½ñÆ²¤Î±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂìÂôàôµÈ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¹Ì½ñÆ²¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àôµÈ¤Ï¡¢¾¡Àî½ÕÏ¯¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µººî¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë