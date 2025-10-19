いずれ来る「親の介護」を描く！病で倒れた父親を世話できる人間が自分しかいないという現実【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
母親の死後、突然父親を介護することになったクロミツさん(@kuromitsu1510)が、自らの経験を描いたコミックエッセイ「令和介護録」。脳腫瘍の影響で日常生活がままならず、認知症まで抱えた父との生活に次第に追い詰められるなか、周囲の人々や医療・介護のプロたちの力を借りて「自分らしい介護」のあり方を模索していくクロミツさんの姿には、多くの反響が寄せられた。本作について、クロミツさん本人に話を聞いた。
自身の介護体験を生々しく描いている作者のクロミツさん。「最初から介護をテーマに描こうと思ったわけではなく、病で倒れた父を世話出来る人間が自分しかいなかったことがキッカケです。介護生活の初期は心身ともに壮絶でしたが、気持ちが落ち着いたときに介護のマンガを描き始めました」と制作の裏話や「家族とのすれ違いや介護の大変さで悩んでいる人は多いと思います。自分が体験したツラさを吐き出して悩みや苦しみを共有するだけでも、同じ境遇の人たちの心を多少なりとも“軽く”するんじゃないかなと思っています」と本作に込めた思いを明かしてくれた。
SNSを通じて公開され大きな反響が寄せられた本作「令和介護録」は、作者のクロミツさんが共感を意識して描いた実体験ということで、読者から強い支持が得られたという。これまで描いた漫画は「いいね」が1つもつかない状況だったようで、今回自分の作品が世間に届いた喜びを噛みしめていた。
本作「令和介護録」は、いずれ来る「親の介護」という現実に向けた1つの心構え、親子とも健康なうちに考えておくのも大事だと考えさせられる内容になっている。残された時間の中で、大切な家族とどのような日々を送るのがよいのかを、考えるきっかけになるはずなのでぜひ読んでみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。