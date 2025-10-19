元恋人にフォークで鼻を刺されて警察沙汰になった実話を漫画化し、SNSで大反響を呼んだ漫画家の前田シェリーかりんこさん。今年8月には、過去の恋愛経験を赤裸々に綴った2作目のコミックエッセイ『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』を上梓した。

かりんこさんは、過去に交際してきた恋人たちから、モラハラやDVの被害に遭うことが多かったという。彼女は過去の恋人からどんな被害に遭っていたのか。なぜ恋人たちはモラハラやDVをするようになったのか。かりんこさんに話を聞いた。（全2回の1回目／2回目に続く）



前田シェリーかりんこさん ©石川啓次／文藝春秋

19歳の時にできた恋人から「俺のこと別に好きじゃないでしょ」と言われた

――『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』では、かりんこさんが付き合った恋人からモラハラやDVを受ける様子がリアルに描かれています。そもそも、初めて恋人ができたのはいつだったのでしょうか。

前田シェリーかりんこさん（以下、かりんこ） 最初に恋人ができたのは、17歳の時なんです。ただ、そのときは私があまりに子どもすぎて。

一応、「付き合おう」という言葉はあったのですが、「付き合うって何？」「友達と何が違うんだ？」と思っているうちに、連絡を取らなくなってしまいました。だから、付き合っていたとカウントしてもいいのか悩みますね……。

――では、ちゃんとお付き合いした最初の恋人が、漫画にも描かれている19歳の時のアルバイト仲間だったのですね。

かりんこ そうです。2ヶ月も経たないうちに「かりんこちゃんって、俺のこと別に好きじゃないでしょ」と言われて、振られてしまいましたが。

――なぜ、「好きじゃない」と思われてしまったのでしょう。

かりんこ 当時もですが、長らく「恋愛感情」がよく分からなかったんですよね。でも、相手から「好きだよ」と言われたら、私の存在を認めてもらえたような気がして、嬉しくて。それで、「じゃあ付き合ってみようか」ってお付き合いがスタートすることが多かったんです。

――でも、付き合ってみても恋愛感情は結局分からなかった？

かりんこ はい。相手のことはもともと友達として好きだったので、一緒にいるのは楽しいな、とは思っていました。同時に、「私を認めてくれた人に、嫌われたくないな」とも思って。恋人になってからは、相手に合わせてばかりいましたね。

そうしたら、「かりんこちゃんって、自分の意見を言わないよね」「最初は合わせてくれるのが嬉しかったけど、だんだん『信用されていないんだな』と虚しくなってしまった」と言われてしまったんです。

付き合うって、ただ相手に合わせるだけじゃだめなんだ。ちゃんと相手と向き合わなきゃいけないんだということを、彼とのお付き合いから学びました。

――その彼からは、モラハラは受けなかったのですね。

かりんこ はい。それは、次に付き合った人からかな。別のバイト先で出会った、年下の男の子でした。ダンスも歌も上手で、盛り上げ上手で。話も合うし、一緒にいて楽しいし、告白されたときに「この人のことなら、好きになれるかも」「今度は、ちゃんと向き合おう」と思ったんです。でも……。

――最初は楽しかった関係が、徐々に変わっていった？

かりんこ 「あれ？」と思う行動が増えていったんです。私が友達と飲み会に行くと、かならず居酒屋まで迎えに来たりして。飲み会が終わるまで、近くのカフェで待っていることもありました。

決定的だったのは、付き合って半年くらいの時。「女の子の友だちと、大学近くの居酒屋で飲むね」と彼に言って出かけたんです。居酒屋で飲んでいたら、「私たちを睨んでいる怪しい人がいる」って友人が言い出して。振り返ったら、私たちを睨んでいる彼がいました。

恋人は「大学近くの居酒屋をしらみ潰しに探した」と…

――それは怖いですね……。でも、事前に飲み会に行くと伝えていたのに、どうして彼は探しに来たのでしょうか？

かりんこ 話を聞いたら、「かりんこちゃんが心配で、大学近くの居酒屋をしらみ潰しに探した」と笑顔で言っていました。

彼の行動が意味不明で不気味だったのですが、一緒に飲んでいた友人が「彼、最初私たちのこと睨んでたじゃん？ でも、私の“胸”を見て笑顔になったんだよね……」とあとから教えてくれて。

その友人は、ベリーショートで刈り上げているんですよ。彼に背を向けて座っていたから、彼からは「男」に見えていたんだと思います。だから胸がある、つまり女だと分かって、安心して笑顔になったんだと思うんですよね。

――それがきっかけで、別れることになったのでしょうか。

かりんこ いや、彼のことをなるべく刺激しないように別れ方を考えていたら、結局別れるまで半年くらいかかってしまいましたが……。

「もし浮気したら殺すよ？」“ナルシスト”な恋人から依存されるようになり…

――漫画では、そのあと「ナルシスト」な男性とお付き合いをしています。

かりんこ その彼は美意識が高くて、いわゆる“イケメン”で。「人は見た目がすべて」が口癖の人だったんです。

でもあるとき、私が学生時代に不登校だったことを話したら、彼から学生時代は太っていて肌荒れもひどくて、それを理由にひどいいじめを受けていた、と打ち明けられて。彼の背中には、おびただしい数の“根性焼き”の跡がありました。いじめられたときにやられたそうです。

――その経験があるから、「人は見た目がすべて」と言っていたのですね。

かりんこ 過去のお付き合いの反省から、「恋人とちゃんと向き合いたい」と思っていたから、私なりに彼と向き合ったんですよね。その結果、彼が私に依存するようになってしまって……。

「もし浮気したら殺すよ？」と言ってきたり、少しスマホを見ない間にLINEや電話の通知が3桁超えていたり。さすがにしんどくなって、「ちょっと愛が重いかな」と伝えたら、練炭の写真が送られてきたこともありました。自殺をほのめかされたんです。

――その状態で別れるのは、かなり大変だったのではないでしょうか。

かりんこ はい。ちょっと不満を口にしただけでこれなんだから、別れを切り出したらどうなるか分からない。別れたくても別れられない、と悩んでいました。でも結局、「俺を最優先しないかりんこちゃんが悪い」と言って、彼が浮気したんですよね……。おかげで穏便に別れることはできましたけど。

これまで相手に合わせて失敗したから、その反省を活かして向き合ってみた結果、今度は依存させてしまった。「じゃあどうしたらいいの？」って頭を抱えました。

「鼻にフォークを刺して大怪我を負わせた彼」との交際

――その後、1作目の漫画で描かれていた、かりんこさんの鼻にフォークを刺して大怪我を負わせた彼と付き合うのですよね。

かりんこ 会社の先輩だった彼は、いわゆる“外面がいい”タイプでした。仕事ができて、上司だけでなく後輩からも好かれている。まさに「落ち着いた大人の男性」という感じで、この人とならお互いを尊重しながら良いお付き合いができそう、と思ったんです。

でも付き合って半年後に、「なんで俺を優先させないんだ！」「どうせ浮気してるんだろ！」と妄想の嫉妬に狂った彼に刺されたわけですけど……。

「仕事ができて社内での人望も厚い」転職先で出会った恋人が“モラハラ彼氏”に豹変した経緯

――今回の2作目では、その後転職先で出会った彼に「首を絞められた」話が描かれていました。

かりんこ 彼はとにかく仕事ができて社内での人望も厚い人でした。「最年少で執行役員になるんじゃないか」なんて噂もされていました。

彼が私になんとなく好意を持ってくれているのは気づいていましたが、過去の経験があるから「実は裏表がすごいんじゃないか？」って警戒していたんです。

――では、どんな経緯で交際するように？

かりんこ 「お試しでもいいから付き合ってほしい」と言われて、「そこまで言ってくれるなら……」とOKしてしまったんです。そしたら、私が知らないうちに、会社中の人たちに「かりんこと付き合っている」と広められて。

――お試しのはずだったのに。

かりんこ 後から聞いた話なのですが、男性社員には「かりんこは俺の女だから」と牽制をかけていたそうです。気づいた時には、「お試しで付き合っている」なんて言えない状況が出来上がっていました。

――そしてある日、口論の末に首を絞められる、という事件が起きてしまいます。いったい、何がきっかけだったのでしょうか。

かりんこ 付き合ってから、モラハラな一面が見えてきたんですよ。その日も、彼の家に行って掃除をしたら、「ゴミ箱の位置が数センチ変わっている」「俺と結婚した時にかりんこが困らないように言っているんだ」とチクチク言われて。

「そもそも結婚なんて考えていないんだけど」と反論したら、フライパンを投げつけて来ました。

「一緒に死のう」彼が馬乗りになって、首を絞めてきて…

――彼は、かりんこさんとの結婚を真剣に考えていたから怒ったのでしょうか？

かりんこ 結婚も考えていたのだとは思いますが、それよりも自分のプライドを傷つけられたことが許せなかったんだと思います。

役職や年収、学歴などをつらつら並べながら「こんな良い条件の俺が、お前ごときの女と結婚してやるって言っているんだぞ」「会社中が俺達のことを祝福してくれているのに、がっかりさせるつもりか？」とまくし立ててきたんです。

――それにかりんこさんもカッとなって、口論になった？

かりんこ はい。思っていた不満を、すべてぶちまけてしまったんです。そしたら彼が、「もう分かりあえないなら、一緒に死のう」と言って首を絞めてきて。

――その時の状況を、もう少し詳しく伺ってもよろしいですか。

かりんこ 私に馬乗りになって全体重をかけながら、思いっきり首を絞めてくるんです。息ができないし、目が飛び出て顔が破裂する、と思いました。あのときは、本当に殺されると思いましたね。

そして意識が遠のいていく中で、失禁をしてしまって。その時に「このまま死んだら、漏らした姿をいろんな人に見られるんだ」と思って、急に恥ずかしくなったんです。

それで、近くに転がっていたフライパンを掴んで、彼を殴ってなんとか手を振りほどくことができました。

――その後、彼はどんな様子だったのでしょうか？

かりんこ 殴られた痛みとショックで、放心していました。その横で、私は失禁の後片付けをして、救急車と警察を呼んで。私の首はうっ血してどす黒くなって、右目の白目の部分が真っ赤に充血していました。

「とにかくみんな外面が良い」なぜ恋人たちはモラハラやDVをしてくるようになったのか

――これまで壮絶な恋愛経験をお聞きしてきましたが、それを踏まえて、モラハラやDVをしてきた過去の恋人たちにはどんな共通点がありましたか？

かりんこ 一番の共通点は、「自分が相手に抱く愛情と同じくらい、もしくはそれ以上の愛情を相手に求めること」ですかね。だから、相手の「好き」が見えないとイライラする。

あとは、とにかくみなさん「外面が良い」。だから、私が彼らのモラハラを周りに訴えても、「まさかあの人がそんなことするわけない」「かりんこさんが何か悪いことしたんじゃない？」と言われてしまうことも多いんです。

――社会的にも信頼されている人が多かったのでしょうか。

かりんこ そうですね。仕事もできるし、コミュニケーション能力も高い人が多かったです。

その分、抱えているストレスもすごいのかなって。だから、身近な相手に癒やしてほしい、分かってほしいと思って、それが叶わなかったときにモラハラやDVをしてしまうのかな、と思っています。

「あの頃の私は誰かに求められたくてしょうがなかった」

――そんな彼らに、なぜかりんこさんはターゲットにされてしまったのでしょうか。

かりんこ 私、わりと厳しめの家庭で育ったんですよ。抑圧されることには慣れているから、良くも悪くも我慢強いんです。彼らは、それを感じ取っていたのかもしれないですね。

あとは、半分ふざけた話なんですけど、私、ジョニー・デップが大好きなんです。日本人でジョニー・デップのような方って、あまりいないじゃないですか。だから、良くも悪くも、容姿で心を動かされることがないんです。それが、「この人は、見た目や肩書じゃなく、自分の中身を見てくれる」と勘違いさせてしまったのかもしれません。

――その結果、命の危険を感じるような場面も何度かあった。

かりんこ 「恋愛がよく分からない」と言うわりには、危険な目に遭っても恋人を作り続けるなんておかしな話ですよね。でも、あの頃の私は誰かに求められたくてしょうがなかったんですよね。誰かに「好き」と言ってもらうことで、自分は社会に必要とされる人間だ、だから生きてていいんだって思いたかったんです。

――なぜ、そう思うようになったのでしょうか。

かりんこ 先ほど少しお話ししたように、学生時代の「引きこもり」の経験が、大きく関わっていると思っています。

撮影＝石川啓次／文藝春秋

