Image: KARRIMOR

気がつくと、アッという間に涼しげな、むしろ肌寒いくらいの気温になりはじめた東京の今日このごろ。年内はこの一枚でイケちゃいそうなシャツジャケットをピックしました。

防風、はっ水、保温を高次元で両立

Image: KARRIMOR

英国発祥のアウトドアブランドKARRIMOR （カリマー）の「octa mt. shirts jkt（オクタ マウンテン シャツ ジャケット）」（税込21,450円）は、軽量ながら保温性と通気性を持ち合わせた、特殊構造の中空繊維Octa®CPCP®を裏地に使用。

そして、表地にはしなやかな着心地でありながら、風をシャットアウトし、急な小雨や雪にも対応できるはっ水機能を備えたCRAFTEVO® WINZを採用。防風、はっ水、保温を高次元で両立しているという優れたシャツジャケットです。しかも、わずか237gという軽量ボディ。

Image: KARRIMOR

寒いなと感じたらサッと着て、暑さを感じたらサッと脱ぐ。脱いでも肩や腰に巻けば、軽量なので邪魔になりません。

快適さを支えるディテール設計

Image: KARRIMOR

袖口は防風性の高いシャーリング仕様で冷たい風の侵入を防ぎ、また裾からの冷気の侵入を防ぐアジャスターを備えてフィット感と保温性を自在に調整できます。

Image: KARRIMOR

フロントは着脱しやすいスナップボタン式で、グローブをしたままでも操作しやすい設計。使い勝手の良い胸ポケットにくわえ、両脇にOcta®CPCP®を使用したハンドウォーマーポケットを配置しているから、手が冷たくなったらサッとポケットへ。

Image: KARRIMOR

シャツのように軽やかに羽織れる一方、ジャケットとして十分な防寒性を兼備。重ね着次第ではコレ一枚で年内は過ごせそうです。東京は特に暖冬ですし。

Source: KARRIMOR